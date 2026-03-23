Fenerbahçe'de mali yapılanma: 2026 içinde ikinci kez sermaye artırımına gidildi!

Fenerbahçe yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, yeni sermayesini 31 milyar 250 milyon TL olarak belirledi.

FENERBAHÇE'DEN SERMAYE ARTIRIMI

Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirmede; 2026 yılının ilk aylarında 6 milyar 250 milyon TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanının, an itibarıyla 31 milyar 250 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verildiği belirtildi. İlave olarak da T.C. Ticaret Bakanlığı'nın, başvuruyu onayladığı açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN 2026 ŞUBAT'INDAKİ DUYURUSU

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."