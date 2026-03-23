Vıncenzo Montella'dan 105 milyon Euro kritiği: A Milli Takım adına zorlu karar!

2026 Dünya Kupası için Romanya ile oynanacak eleme maçına hazırlanan Vincenzo Montella, oyuncu tercihleriyle yine gündeme gelmişti. An itibarıyla ise İtalyan antrenör, pek çok önemli ismin bulunduğu ve bonservisleri toplamda 105 milyon Euroya ulaşan yıldızları kampa dahil etmemiş oldu.

A MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMAYAN 105 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ 10 KİŞİLİK LİSTE

1 - Can Uzun | Bonservisi: 45 Milyon Euro

2 - Yusuf Akçiçek | Bonservisi: 16 Milyon Euro

3 - Berke Özer | Bonservisi: 10 Milyon Euro

4 - Demir Ege Tıknaz | Bonservisi: 6 Milyon Euro

5 - Emirhan Topçu | Bonservisi: 6 Milyon Euro

6 - İsak Vural | Bonservisi: 5 Milyon Euro

7 - Yasin Özcan | Bonservisi: 5 Milyon Euro

8 - Çağlar Söyüncü | Bonservisi: 5 Milyon Euro

9 - Ahmed Kutucu | Bonservisi: 3.5 Milyon Euro

10 - Yusuf Sarı | Bonservisi: 3.5 Milyon Euro

Not: Listedeki futbolculardan bazılarının, sakatlığı sebebiyle tedavi süreci devam ediyor.