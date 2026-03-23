FIFA'dan Adana Demirspor'a 60 puanlık ceza!

FIFA'nın Adana Demirspor'a puan silme yaptırımları devam ediyor. An itibarıyla ise FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puanlık yeni bir ceza daha verdi ve toplamda bu sezon boyunca '60 puanlık eksi' kararı almış oldu.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre Adana Demirspor'a, toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili ceza uygulandı.

ADANA DEMİRSPOR'UN KÜME DÜŞMESİ KESİNLEŞMİŞTİ

Köklü camia, 1. Lig'de sezonun bitmesine haftalar kala küme düşmeyi kesinleştiren ilk takım olmuştu.