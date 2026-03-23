Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'ın yıldızlarına Premier Lig kancası! Şampiyonlar Ligi performansı transfer kapısını araladı: 3 isim için dev teklif yolda

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’ın bu sezon Avrupa sahnesinde sergilediği gövde gösterisi, Premier Lig’in devlerini harekete geçirdi. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'ndeki maçlarını tribünden takip eden İngiliz temsilcisi, listenin en tepesine yazdığı 3 kilit isim için kesenin ağzını açtı. İşte o dev transfer operasyonunun tüm detayları...

GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 16:46
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 16:48

’ın ’ndeki kimliği, Avrupa’nın dev kulüplerini Florya’ya mıknatıs gibi çekmeye devam ediyor. Bu sezon Avrupa sahnesinde sergilenen üstün performans, özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin iştahını kabarttı.

TOTTENHAM, 3 YILDIZ İÇİN DEVREDE

kulislerini hareketlendiren son iddiaya göre; Londra devi , Sarı-Kırmızılıların üç kilit ismi için resmi temaslara hazırlanıyor.

İNGİLİZ GÖZLEMCİLER TAM NOT VERDİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan ve kadrosunu revize etmeyi planlayan Tottenham, rotasını İstanbul’a kırdı. Sarı-Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi’ndeki her maçını mercek altına alan İngiliz ekibinin scout ekipleri; Uğurcan Çakır, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz hakkında yönetime olumlu rapor sundu.

ÖNCELİKLİ HEDEF: UĞURCAN ÇAKIR

Galatasaray kalesinde güven veren ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli eldiven, Tottenham’ın kale adayları arasında ilk sırada. Cimbom’un yaklaşık 30 milyon Euro’luk yatırım yaptığı başarılı file bekçisi için İngilizlerin ciddi bir rakamı gözden çıkardığı belirtiliyor.

ORTA SAHANIN MAESTROSU: GABRİEL SARA

Orta sahadaki dinamizmi ve teknik kapasitesiyle fark oluşturan Brezilyalı oyuncu, Premier Lig'in sert futboluna en uygun adaylardan biri olarak görülüyor. Sara'nın sözleşmesi de 2029'da sona eriyor.

OKAN BURUK'UN JOKERİ: BARIŞ ALPER YILMAZ

Milli yıldızın hem kanatlardaki sürati hem de fiziksel gücü, Tottenham menajerinin radarına girmesini sağladı. Barış Alper’in 2028 yılına kadar süren kontratı, pazarlık masasında Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

YÖNETİMDEN "SEZON SONU" VİZESİ

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Akşam gazetesinde yer alan detaylara göre; gelen tüm cazip teklifler donduruldu. Yönetim, yıldız oyuncularla ilgili kararını sezon biter bitmez, şampiyonluk kupası müzedeki yerini aldıktan sonra verecek.

