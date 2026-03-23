Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması geldi: Liverpool maçında sakatlanmıştı!

Galatasaray'da Victor Osimhen'in tedavi kritiği başladı. Kulüp doktoru Yener İnce, Nijeryalı hücumcunun kol kırığına müdahale etti.

GALATASARAY'DAN VICTOR OSIMHEN AÇIKLAMASI

"UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Liverpool ile deplasmanda oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak maça devam edemeyen oyuncumuz Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz."

VICTOR OSIMHEN BİR SÜRE SAHADA OLAMAYACAK

Galatasaray'ın en önemli isimlerinden olan Victor Osimhen'in, an itibarıyla en az 5 maç kaçırması bekleniyor.

