16°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de mali tablo değişti: Sermaye artırımı duyuruldu!

Fenerbahçe'den sermaye artırımı duyurusu geldi. Esasen ise Süper Lig devi, mali tabloda önemli bir hamle gerçekleştirdi.

KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 18:14
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 18:14

yönetimi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, yeni sermayesini 6.250.000.000 TL olarak belirledi.

FENERBAHÇE'DEN SERMAYE ARTIRIMI AÇIKLAMASI

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "Paylar" başlıklı 6'ncı ve "Paylar/Türü ve Grubu" başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE BİR ÖNCEKİ MALİ HAMLESİNDE NE YAPMIŞTI?
Sarı lacivertliler, önemli bir karar almış ve Bankalar Birliği anlaşmasından ayrılmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Zeki Çelik transfer listesine eklendi: Avrupa devinden kritik hamle!
Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı Süper Lig yolunda: 25 milyonluk operasyonu duyurdular!
ETİKETLER
#Futbol
#şirket
#yatırımcılar
#sermaye artırımı
#Fenerbahçe
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Spor
