İstanbul'un Bakırköy ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna metrobüs durağı mevkisinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Bakırköy'de otomobil kafeye daldı: 6 kişi yaralı İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpıp ardından yol kenarındaki bir kafeye dalması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna metrobüs durağı mevkisinde meydana geldi. Otomobil, aynı yönde seyreden bir motosiklete çarptıktan sonra refüjü aşarak yan yola geçti ve bir kafenin içine daldı. Kazada kafedeki 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

MOTOSİKLETE ÇARPIP KAFEYE DALDI

E-5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halinde olan Muhammet İ. yönetimindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki 34 KJJ 280 plakalı motosiklete çarpıp refüjü aşarak yan yola geçti. Otomobil daha sonra kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı.

6 KİŞİ YARALI

Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.