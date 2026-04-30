Bakırköy'de otomobil kafeye daldı: 6 kişi yaralı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. D-100 kara yolu Ankara istikameti Yenibosna metrobüs durağı mevkisinde meydana gelen kazada can pazarı yaşandı.
E-5 Karayolu Şirinevler istikametinde seyir halinde olan Muhammet İ. yönetimindeki 34 ZU 8903 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle aynı istikamette seyir halindeki 34 KJJ 280 plakalı motosiklete çarpıp refüjü aşarak yan yola geçti. Otomobil daha sonra kaldırımdan geçerek yol kenarındaki bir kafenin içine daldı.
Kaza nedeniyle kafedeki 5 kişi ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken kafeye giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.