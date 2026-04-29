Hız felaket getirdi! Motosikletli çarptığı yayayı yola savurdu

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeki motosikletli, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 43 yaşındaki Bayram Abdullayev'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya yaralanırken, yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırdı. Motosiklet sürücüsü gözaltına alındığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

