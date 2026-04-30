Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili AK Parti MYK'ya talimat

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında salı günü toplandı. Kritik toplantının en önemli konu başlığı okullara yönelik saldırılar oldu.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta saldırılarda toplumun acısını en derinden hissettiklerini, olayın siyasi olarak istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.
Saldırıların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun acısı bizim acımız. Çocuklarımız sanal dünyada hakikatten kopuk yaşıyorlar. Asıl gerçekliklerini sanal dünyada oluşturuyorlar. Bu yüzden bu olay bizim için münferit bir olay değil. Daha kapsamlı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Meclis'te kurulan komisyon bu kapsamda bizler için önemli. Karşımızda katmanlı bir problem var. Bunu sadece bir güvenlik sorunu olarak değerlendiremeyiz” dedi.
Ayrıca AK Parti Genel Sekreterliği, toplantıda partinin 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre AK Parti, 14 Ağustos 2026’da İstanbul’da büyük bir etkinlik düzenleyecek.
Binlerce kişinin katılacağı programda, çeyrek asır vurgusu öne çıkacak. AK Parti'nin iktidarı boyunca yaptığı hizmetler anlatılacak. Programların genel seçime kadar sürecek kapsamlı bir kampanyaya dönüştürülmesi hedefleniyor.