Gündem

Editor
 | Onur Kaya

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili AK Parti MYK'ya talimat

AK Parti’nin önceki gün yapılan MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarına değinerek, saldırılar nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Erdoğan'dan okul saldırılarıyla ilgili AK Parti MYK'ya talimat
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında salı günü toplandı. Kritik toplantının en önemli konu başlığı okullara yönelik saldırılar oldu.

"SİYASİ OLARAK İSTİSMAR EDİLMEMELİ"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta saldırılarda toplumun acısını en derinden hissettiklerini, olayın siyasi olarak istismar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

“SADECE GÜVENLİK SORUNU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZ”

Saldırıların münferit olarak değerlendirilemeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplumun acısı bizim acımız. Çocuklarımız sanal dünyada hakikatten kopuk yaşıyorlar. Asıl gerçekliklerini sanal dünyada oluşturuyorlar. Bu yüzden bu olay bizim için münferit bir olay değil. Daha kapsamlı bir şekilde ele almamız gerekiyor. Meclis'te kurulan komisyon bu kapsamda bizler için önemli. Karşımızda katmanlı bir problem var. Bunu sadece bir güvenlik sorunu olarak değerlendiremeyiz” dedi.

25. YIL DÖNÜMÜNDE BÜYÜK KUTLAMA

Ayrıca AK Parti Genel Sekreterliği, toplantıda partinin 25’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin sunum yaptı. Edinilen bilgilere göre AK Parti, 14 Ağustos 2026’da İstanbul’da büyük bir etkinlik düzenleyecek.

Binlerce kişinin katılacağı programda, çeyrek asır vurgusu öne çıkacak. AK Parti'nin iktidarı boyunca yaptığı hizmetler anlatılacak. Programların genel seçime kadar sürecek kapsamlı bir kampanyaya dönüştürülmesi hedefleniyor.

