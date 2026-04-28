Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısının ardından basın açıklaması yaparak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 17:55

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MYK Toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek küresel ve iç politikada yaşanan gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısında yaptığı açıklamalarda uluslararası krizleri, Avrupa Birliği'nin durumunu ve ABD-İran ilişkilerini değerlendirdi.
Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve İran gibi kriz alanları ile NATO ve Avrupa Birliği içindeki tartışmalara değinildi.
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı von der Leyen'in Türkiye'yi de kapsayarak bazı ülkelerin Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiği yönündeki açıklaması talihsiz olarak nitelendirildi.
ABD ve İran'ın tekrar savaşa başlamaması ve ateşkesin kalıcı barışa dönmesi gerektiği vurgulandı, ancak müzakerelerin istenilen düzeyde olmadığı belirtildi.
Gazze'deki durum yakından takip edilirken, İsrail'in ikinci aşamaya geçilmesini engellediği&nbsp;Gönderifade edildi.
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

-Biliyorsunuz gerek Rusya-Ukrayna savaşı, gerek Gazze konusunda, gerek diğer kriz alanları konusunda, şu anda İran konusunda pek çok ittifak sistemi arasında, ülkelerin arasındaki ittifaklar çatlarken NATO ile ilgili tartışmalar oluyor.

-Avrupa Birliği kendi içerisinde pek çok tartışma yaşıyor. Avrupa Birliği bir bütün olarak hareket edemiyor bu krizlerde. Tabi AB Komisyon Başkanı von der Leyen'in çok talihsiz bir açıklaması oldu. Türkiye'yi de içine katarak bazı ülkeleri zikrederek bunların Avrupa'ya nüfuz etmesinin engellenmesi gerektiğini ifade etti. Avrupa bütünleşmesinin bu şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti. Tabi bu Avrupa Birliği'nin şu anda niye bu halde olduğunu gösteren çok temel bir açıklama. Yani Türkiye gibi AB'ye aday bir ülkeyi karşıt konumda değerlendirmek, göç konusunda ve güvenlik konusunda sürekli kapımızı çalanların kafasının arkasındakini göstermesi bakımından çok önemli.

-ABD ve İran kesinlikle tekrar savaşa başlamamalı. Ateşkes kalıcı barışa dönmeli. Müzakereler istenilen düzeyde değil.

-Gazze'deki durumu yakından takip ediyoruz. Aslında ikinci aşamaya geçilmesi gerekirdi. Ama İsrail bunlardan da uzak duruyor. İkinci aşamaya geçilmesini engelleyen güç İsrail'dir.

"MACRON'UN SÖZLERİ YANLIŞ"

-Şimdi tabii Fransa 'nın açıklamalarını yakından takip ediyoruz. Doğrusu rasyonel bir zemine oturmuyor. Fransa ile NATO içerisinde müttefiklik ilişkimiz varken ima yollu olsa bile başka NATO müttefikleriyle ittifak kurduğunu ifade ederken Macron'un Türkiye 'yi karşısına alan söylemler üretmesi son derece yanlıştır. Yine şunu unutmamak gerekir ki çok yakın zamanda hatırlıyorsunuz Sayın Macron NATO 'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Daha sonra bu görüşünden geri adım attı. Bugün aslında Türkiye 'ye karşı bir takım aşırı söylemler kullanmada gereksiz bir cömertlik ve cüretkarlık içerisinde olduğunu görüyoruz Fransa 'nın. Bu doğru bir tavır değil. Bakın Akdeniz'deki istikrarsızlıkla ilgilenmesi gerekir Fransa 'nın. Rusya, Ukrayna arasındaki savaşın bir an evvel sona erdirilmesiyle ilgilenmesi gerekir. Suriye'de bir takım farklı grupları desteklemek yerine Suriye 'nin istikrarına katkı sağlayacak bir siyasi. teşvik içerisinde olması gerekir. Yine Fransa 'nın, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail 'in İran 'a saldırısı karşısında daha net konuşması gerekir. Karadeniz'deki tabloyu iyi değerlendirmesi gerekir. Ama bunun yerine ne zaman bir tartışma çıksa, Rum kesiminin etrafında bir bayrak göstermekten, gemi göndermekten bahsediyor. İşte Yunanistan'da ittifak kurmaktan bahsediyor. Burada şunu sormak gerekir. Bu tip tavırların Fransa 'ya ne faydası var? Bu tip tavırların Yunanistan 'a ne faydası var? Bu tip tavırların Akdeniz 'in güvenliğine ne faydası var? Bu tip tavırların NATO müttefikliğine ne katkısı var? Bütün bu soruların cevabı olumsuzdur. Diğer taraftan şöyle bir konu var. Yunanistan açısından bu geçerli. Günün sonunda herkes gidiyor, biz kalıyoruz baş başa. Dolayısıyla Yunanistan 'ın Türkiye ile sorunlarını masada çözme imkanı varken, sürekli olarak İsrail'den başkalarına kadar bir takım ittifaklar peşinde koşup Türkiye karşıtlığı söylemeli sürekli yükseltip bundan elde edeceği nedir? Yani biz Yunanistan 'a üçüncü ülkeler taraflar araya girmesin Türkiye ve Yunanistan berrak net müzakereler yoluyla kendi sorunlarını çözebilecek kapasiteyi üretsin diyoruz. Ama onun yerine sürekli olarak bu tip yan yollara başvuruyorlar. Tekrar aynı hatayı yapmaya gerek yok. Tabi Rum kesiminin İsrail 'le kurduğu ittifak utanç verici bir ittifaktır. Yani bu kadar katliam gerçekleştirmiş bir siyonist şebekeyle yan yana durmak onların kendilerinin bileceği bir iştir.

