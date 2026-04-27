SON DAKİKA!
Fransa'nın Güney Kıbrıs'a asker kararına Türk tarafından sert tepki: "Her adım karşılığını bulur"

Fransa'nın Güney Kıbrıs ile anlaşma kapsamında daimi asker yerleştirme kararına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklama yaptı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, GKRY’nin Fransız askerlerini Ada’ya konuşlandırma planını “açık provokasyon ve kabul edilemez bir hamle” olarak niteledi. Üstel, Kıbrıs Türk halkının iradesi yok sayılarak atılacak adımların uluslararası hukukta yok hükmünde olacağını ve gerilimi tırmandıracağını vurguladı.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 22:29
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 22:37

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ünal Üstel, Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in, "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı" açıklamasını, son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak niteledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) göre, Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'in, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin ardından "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki gösterdi.

Söz konusu açıklamaların, "Ada’daki barış ve huzur ortamına ciddi zarar" verecek nitelikte olduğunu belirten Üstel, bu açıklamaları son derece tehlikeli, provokatif ve kabul edilemez bir adım olarak niteledi.

Üstel, "Bir yandan yeni bir müzakere sürecinden bahseden Hristodulidis ve zihniyeti, diğer yandan Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve görmezden gelmektedir. Bu çelişkili tutum, onun gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Ada'da herhangi bir askeri varlık veya askeri adım atılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkının rızası ve onayının zorunlu olduğunu vurgulayan Üstel, bu onay alınmadan atılacak her türlü adımın, uluslararası hukuk açısından yok hükmünde olacağının altını çizdi.

"MACRON'UN KÜSTAHÇA AÇIKLAMA VE TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİCİ"

Üstel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Macron’un küstahça açıklamaları ve tavırları da dikkat çekicidir. Girdiği hemen her ülkeyi sömürme anlayışıyla bilinen Fransa’nın, Kıbrıs Rumlarına sunabileceği tek şey; uzun vadede büyük bir hayal kırıklığı olacaktır. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün önündeki en büyük engellerden biri olan Avrupa Birliği’nin (AB) üyesi Fransa’nın, Ada'ya asker konuşlandırma girişimleri, aynı zamanda AB'nin ikiyüzlü politikasının da açık bir göstergesidir. AB'nin hiçbir üyesi, KKTC’nin egemenlik haklarını ve güvenliğini göz ardı edecek kararlar alamaz ve eylemler içerisinde bulunamaz. Macron ve AB’den beklenen, Kıbrıs meselesine sömürgeci zihniyetle yaklaşmaktan vazgeçmeleri ve adil bir tutum benimsemeleridir"

"GEREKEN KARŞILIĞI GÖRECEK"

Kıbrıs Türkü’nü yok sayarak atılan ve atılmak istenen adımların "mutlaka gereken karşılığı göreceğini" kaydeden Üstel, GKRY lideri Hristodulidis'e hitaben; "Güney Kıbrıs’ı yabancı askerlerin üssüne ve yabancı güçlerin etki alanına dönüştürüyorsunuz. Bu politikanın sonuçları ne size ne de Kıbrıs Rum halkına herhangi bir yarar sağlamayacaktır. Tavsiyem; bu tehlikeli adımlardan bir an önce vazgeçmenizdir, aksi takdirde kaybeden yine siz olacaksınız." uyarısında bulundu.

