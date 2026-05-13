CHP'de bir yandan yolsuzluk ve parti içi kavgalar devam ederken bir yandan da yaprak dökümü sürüyor. Son olarak CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip AK Parti'ye katılmasıyla sırada hangi isimlerin olduğu merak konusu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu! AK Parti Eski Milletvekili Savcı Sayan, CHP'den AK Parti'ye geçişlerin devam edeceğini belirterek, iki büyükşehir ve İstanbul'dan iki ilçe belediye başkanının yanı sıra DEM Parti'den de iki belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını duyurdu. Savcı Sayan, CHP içindeki huzursuzluktan kaçanların AK Parti'ye geldiğini ifade etti. Sayan, kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek iki büyükşehir belediyesi ve İstanbul'dan iki ilçe belediyesiyle beraber iki DEM Partisi'ne bağlı başkanın gelmek istediğini açıkladı. Bu katılımların Sayın Cumhurbaşkanımızın denetiminden geçtikten sonra gerçekleşeceğini belirtti.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına bağlanan AK Parti Eski Milletvekili Savcı Sayan, Burcu Köksal'ın katılımını da kendisinin daha önce söylediğini hatırlatarak sırada çok sayıda ismin olduğunu söyledi.

"BİZE GELME SEBEPLERİ HUZUR ARADIKLARI İÇİN"

Sayan CHP içindeki kavgadan kaçanların AK Parti'ye geçtiğini ifade ederek süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Yani şöyle bir şey düşünelim. Siz bir mahallede oturuyorsunuz, bir mahalleye taşınmışsınız. Mahallenin muhtarı değişmiş. Mahallenin yıllarca sakinisiniz. Fakat mahallenin muhtarının değişikliğinden sonra mahallede huzursuzluk baş göstermiş, ahlaksızlık baş göstermiş, edepsizlik baş göstermiş. Dolayısıyla herkes birbirini bıçaklıyor. Herkes birbiriyle tartışıyor. Siz mahalleden taşınmak istiyorsunuz. Taşınmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben başka bir mahalleye gideceğim. Başka mahalle neresi? Siz huzurlu bir mahalle arıyorsunuz. Huzurlu mahalle neresi şu anda Türkiye'de? AK Parti mahallesi. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bize gelmesi geri sebepleri huzur aradıkları için, huzurlu mahalleye taşınmak istedikleri için kendi mahallelerindeki kavgalardan dolayı bıkmışlar, usanmışlar. Kendi çocuklarının, kendi memleketlerinin kendi huzurlarının huzurları için huzur mahallesi olan AK Parti 'ye geliyorlar."

İKİ BÜYÜKŞEHİR VE İSTANBUL'UN İKİ İLÇESİ AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Sayan kaynaklarının sağlam olduğunu vurgulayarak iki büyükşehir belediyesi ve İstanbul'un iki ilçesiyle beraber iki DEM Partisi'ne bağlı başkanın gelmek istediğini açıkladı.

Sayan şu sözlerle detayları duyurdu: "CHP'nin içinde iyi kaynaklarım var. Eski dostlarım var. Dolayısıyla bana söylüyorlar. Ben de kamuoyuyla paylaşıyorum. Tabii isim veremem. Çünkü daha çok var. Ben tweette bir büyükşehir, bir il bir de ilçe belediye başkanı İstanbul'da belirtmiştim. İki tane büyükşehir, iki üç tane ilçe, iki tanesi İstanbul'da. Ayrıca DEM'den gelmek isteyen iki belediye başkanı var. Bunlar tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın denetimden geçtikten sonra bizlere katılacaklar."

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR

Sayan 3 milletvekilinin de AK Parti'ye geçmek istediğini sözlerine ekleyerek kesin katılımların kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu vurguladı.