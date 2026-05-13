Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

AK Parti Eski Milletvekili Savcı Sayan TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında AK Parti'ye katılımların devam edeceğini duyurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasında bu isimlerin bulunduğunu söyledi. Sayan bunun yanı sıra 3 milletvekilinin daha katılmak istediğini ekledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 23:39
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 23:55

'de bir yandan yolsuzluk ve parti içi kavgalar devam ederken bir yandan da yaprak dökümü sürüyor. Son olarak CHP'li Afyonkarahisar Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip 'ye katılmasıyla sırada hangi isimlerin olduğu merak konusu.

HABERİN ÖZETİ

İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Eski Milletvekili Savcı Sayan, CHP'den AK Parti'ye geçişlerin devam edeceğini belirterek, iki büyükşehir ve İstanbul'dan iki ilçe belediye başkanının yanı sıra DEM Parti'den de iki belediye başkanının AK Parti'ye katılacağını duyurdu.
Savcı Sayan, CHP içindeki huzursuzluktan kaçanların AK Parti'ye geldiğini ifade etti.
Sayan, kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek iki büyükşehir belediyesi ve İstanbul'dan iki ilçe belediyesiyle beraber iki DEM Partisi'ne bağlı başkanın gelmek istediğini açıkladı.
Bu katılımların Sayın Cumhurbaşkanımızın denetiminden geçtikten sonra gerçekleşeceğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına bağlanan AK Parti Eski Milletvekili , Burcu Köksal'ın katılımını da kendisinin daha önce söylediğini hatırlatarak sırada çok sayıda ismin olduğunu söyledi.

İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

"BİZE GELME SEBEPLERİ HUZUR ARADIKLARI İÇİN"

Sayan CHP içindeki kavgadan kaçanların AK Parti'ye geçtiğini ifade ederek süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Yani şöyle bir şey düşünelim. Siz bir mahallede oturuyorsunuz, bir mahalleye taşınmışsınız. Mahallenin muhtarı değişmiş. Mahallenin yıllarca sakinisiniz. Fakat mahallenin muhtarının değişikliğinden sonra mahallede huzursuzluk baş göstermiş, ahlaksızlık baş göstermiş, edepsizlik baş göstermiş. Dolayısıyla herkes birbirini bıçaklıyor. Herkes birbiriyle tartışıyor. Siz mahalleden taşınmak istiyorsunuz. Taşınmak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben başka bir mahalleye gideceğim. Başka mahalle neresi? Siz huzurlu bir mahalle arıyorsunuz. Huzurlu mahalle neresi şu anda Türkiye'de? AK Parti mahallesi. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın bize gelmesi geri sebepleri huzur aradıkları için, huzurlu mahalleye taşınmak istedikleri için kendi mahallelerindeki kavgalardan dolayı bıkmışlar, usanmışlar. Kendi çocuklarının, kendi memleketlerinin kendi huzurlarının huzurları için huzur mahallesi olan AK Parti 'ye geliyorlar."

İki büyükşehir ve İstanbul'da iki ilçe AK Parti'ye geçiyor: Savcı Sayan duyurdu!

İKİ BÜYÜKŞEHİR VE İSTANBUL'UN İKİ İLÇESİ AK PARTİ'YE GEÇİYOR

Sayan kaynaklarının sağlam olduğunu vurgulayarak iki büyükşehir belediyesi ve İstanbul'un iki ilçesiyle beraber iki DEM Partisi'ne bağlı başkanın gelmek istediğini açıkladı.

Sayan şu sözlerle detayları duyurdu: "CHP'nin içinde iyi kaynaklarım var. Eski dostlarım var. Dolayısıyla bana söylüyorlar. Ben de kamuoyuyla paylaşıyorum. Tabii isim veremem. Çünkü daha çok var. Ben tweette bir büyükşehir, bir il bir de ilçe belediye başkanı İstanbul'da belirtmiştim. İki tane büyükşehir, iki üç tane ilçe, iki tanesi İstanbul'da. Ayrıca DEM'den gelmek isteyen iki belediye başkanı var. Bunlar tamamen Sayın Cumhurbaşkanımızın denetimden geçtikten sonra bizlere katılacaklar."

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR

Sayan 3 milletvekilinin de AK Parti'ye geçmek istediğini sözlerine ekleyerek kesin katılımların kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olduğunu vurguladı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı: "Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP'deki "adaylık borsası" deşifre edildi: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro
ETİKETLER
#AK Parti
#siyaset
#Belediye Başkanı
#CHP
#savcı sayan
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.