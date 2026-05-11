CHP'deki "adaylık borsası" deşifre edildi: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek'in verdiği yeni ifadede CHP Genel Merkezi’nde kurulan "Adaylık Borsası" deşifre edildi. Oğul Böcek, Veli Ağbaba’nın “Özgür Özel’in talimatıyla” kendisinden “30 milyon TL” istediğini belirtti. Son ifadelerle CHP Genel Merkez'indeki esrarengiz teslimatlar gün yüzüne çıkarıldı.

’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine ilişkin yeni iddialar gündeme taşındı. Oğul Böcek, CHP’li ’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla” hareket edildiğinin ifade edildiğini ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiden 30 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.

Oğul Böcek, CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek'in adaylığı için partiden 30 milyon TL (yaklaşık 900 bin Euro) talep edildiğini ve bu talebin daha sonra 1 milyon Euro'ya tamamlanarak parti genel merkezine teslim edildiğini iddia etti.
Oğul Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisini arayarak Özgür Özel'in talimatıyla hareket edildiğini ve babasının adaylığı için 30 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.
Toplanan 30 milyon TL'nin 1 milyon Euro'ya tamamlanması istendi ve bu para siyah bir çantada havaalanı X-Ray kontrolünden geçirilerek Ankara'ya götürüldü.
Para, CHP Genel Merkezi'nde takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkiliye, Veli Ağbaba ile yapılan teyitli telefon görüşmesi sonrası teslim edildi.
Oğul Böcek, seçim süreci devam ederken 7-8 milyon TL nakit para talebiyle ikinci bir teklifle daha karşılaştığını iddia etti.
Böcek, Antalya’daki esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL’nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin Euro seviyesinde olduğunu belirterek bu durumu Ağbaba’ya aktardığını söyledi. İddiaya göre bunun üzerine Ağbaba tarafından “1 milyon Euro’ya tamamla getir” denildi. Görüşmenin Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştiğini belirten Böcek, bu talebi babasına ilettiğini ve “gereğini yap” cevabını aldığını ifade etti.

PARA ESNAFTAN TOPLANDI

Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya’daki bazı iş insanları ve esnafların destek vermek istediğini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların Euro ve Dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle Euro tercih ettiğini belirtti. Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığı tamamlandığında ise Ankara’ya götürülmek üzere hazırlandığını söyledi.

SİYAH ÇANTA DETAYI VE ŞÜPHELİ TESLİM

Böcek, 100, 200 ve 500 Euro’luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı. Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.

Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını iddia etti. Danışmadan “6. katta bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.

“1 MİLYON EUROYU GETİRDİM” TELEFONU

Böcek’in ifadesine göre, para teslim edilmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti.

Telefonda “1 milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım” dediğini, karşılığında “evet” cevabını aldığını söyledi. Bunun üzerine parayı yönlendirildiği kişiye teslim ettiğini ifade etti. Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, yalnızca eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.

İKİNCİ PARA TALEBİ

Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını iddia etti. Yapılan bir görüşmede “Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu” belirtilerek kendisinden destek istendi.

Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda “7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur” cevabı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve yine “yardımcı ol” cevabını aldığını öne sürdü.

