CHP'deki "adaylık borsası" deşifre edildi: Siyah çanta, 6. kat ve 1 milyon euro

Muhittin Böcek’in CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edilme sürecine ilişkin yeni iddialar gündeme taşındı. Oğul Böcek, CHP’li Veli Ağbaba’nın kendisini internet tabanlı bir uygulama üzerinden aradığını, görüşmede “Özgür Özel’in talimatıyla” hareket edildiğinin ifade edildiğini ve babası Muhittin Böcek’in adaylığı için partiden 30 milyon TL talep edildiğini öne sürdü.
Böcek, Antalya’daki esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL’nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin Euro seviyesinde olduğunu belirterek bu durumu Ağbaba’ya aktardığını söyledi. İddiaya göre bunun üzerine Ağbaba tarafından “1 milyon Euro’ya tamamla getir” denildi. Görüşmenin Ocak 2024’ün ilk günlerinde gerçekleştiğini belirten Böcek, bu talebi babasına ilettiğini ve “gereğini yap” cevabını aldığını ifade etti.
Böcek ifadesinde, seçim sürecinde Antalya’daki bazı iş insanları ve esnafların destek vermek istediğini söylediğini, bu nedenle para toplama sürecine girdiğini anlattı. Paraların Euro ve Dolar cinsinden verildiğini, ancak taşınmasının daha kolay olması nedeniyle özellikle Euro tercih ettiğini belirtti. Toplanan paraların bir süre evde muhafaza edildiğini, talep edilen miktarın TL karşılığı tamamlandığında ise Ankara’ya götürülmek üzere hazırlandığını söyledi.
Böcek, 100, 200 ve 500 Euro’luk banknotlardan oluşan yaklaşık 1 milyon Euroyu siyah bir çantaya koyduğunu, çantayı özellikle ucuz ve dikkat çekmeyecek şekilde seçtiğini anlattı. Çantada yalnızca paralar ve bir iPad bulunduğunu belirten Böcek, havaalanında X-Ray kontrolünden geçtiğini, görevliye sadece iPad’i gösterdiğini ve paranın aynı çanta içinde taşındığını söyledi.
Ankara’ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezi’ne gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını iddia etti. Danışmadan “6. katta bekleniyorsun” denildiğini, burada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını ifade etti.
Böcek’in ifadesine göre, para teslim edilmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldı. Şahsın telefonu açarak Ağbaba ile görüştüğünü, ardından telefonu kendisine verdiğini söyleyen Böcek, ekranda ismi gördüğünü ve sesinden tanıdığını belirtti.
Telefonda “1 milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım” dediğini, karşılığında “evet” cevabını aldığını söyledi. Bunun üzerine parayı yönlendirildiği kişiye teslim ettiğini ifade etti. Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini, yalnızca eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini de dile getirdi.
Böcek, seçim süreci devam ederken ikinci bir para talebiyle daha karşılaştığını iddia etti. Yapılan bir görüşmede “Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaç olduğu” belirtilerek kendisinden destek istendi.
Böcek, ne kadar gerektiğini sorduğunda “7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur” cevabı aldığını, bu durumu babasına ilettiğini ve yine “yardımcı ol” cevabını aldığını öne sürdü.