Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tutuklanarak görevden alınan belediye başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in itirafçı olmak için verdiği ifadede CHP'li Veli Ağbaba'nın 1 milyon euro istediği yönündeki iddiasına Ağbaba'dan açıklama geldi. Ağbaba "Hayal ürünü ifade servis edildi, dava açacağım." dedi.

Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade veren eski Belediye Başkanı'nın oğlu Gökhan Böcek'in 'li ile ilgili ortaya attığı iddia gündemi sarstı.

Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Belediye Başkanı'nın oğlu Gökhan Böcek'in, CHP'li Veli Ağbaba hakkında ortaya attığı iddialara Veli Ağbaba'dan yanıt geldi.
Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisinden seçim çalışmaları için otobüs alınmasını istediğini öne sürerek 1 milyon Euro istediğini iddia etti.
Veli Ağbaba, bu iddiaları gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibaret olarak nitelendirdi ve Gökhan Böcek ile hiçbir zaman bir ilişkisinin veya iletişiminin olmadığını belirtti.
Ağbaba, Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş-çıkış bilgisi bulunamadığını ve Böcek'in iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamadığını söyledi.
Ağbaba, bu iddiaların siyasi itibar suikastı amacı taşıdığını belirterek hukuki haklarını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını ve iftira/tazminat davası açacağını bildirdi.
Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi

"VELİ AĞBABA BENDEN 1 MİLYON EURO İSTEDİ"

Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisinden seçim çalışmaları için otobüs alınmasını istediğini öne sürerek “Veli Ağbaba benden 1 milyon euro istedi” dedi.

"Bugün Gökhan Böcek'in ifadesi olarak kamuoyuna yansıyan beyanlar, gerçekle bağdaşmayan iftiralardan ibarettir.

Benim; ne seçim öncesinde, ne seçim sonrasında, ne de geçmiş herhangi bir tarihte Gökhan Böcek ile bir ilişkim, iletişimim veya irtibatım asla olmamıştır. Telefon numarası dahi bende kayıtlı değildir. Hayatım boyunca Gökhan Böcek'i tanımadım. Kendisini ilk ve son kez 16 Eylül 2025 tarihinde babası Muhittin Böcek'i cezaevi ziyaretim sırasında tanıdım. Ayrıca beyanlarında Genel Merkez'e geldiği tarih olarak 15 günlük bir aralıktan bahsetmiştir. Yapılan incelemelerde belirttiği 15 günlük tarih aralığında CHP Genel Merkezi'ne geldiğine dair hiçbir giriş- çıkış bilgisi bulunamamıştır.

Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi

"HAYAL ÜRÜNÜ BİR İFADE SERVİS EDİLDİ"

Ankara'ya geldiğinde, kendisini uçaktan kimin aldığını, kimin bıraktığını, Genel Merkez'e nasıl geldiğini ve kiminle irtibat kurduğunu söyleyememiştir. Verdiğini iddia ettiği parayı nereden aldığını açıklayamamış, "parça parça ondan bundan" topladığını ileri sürmüştür. Yani hukuki delil teşkil edebilecek hiçbir somut bilgi olmayan tamamen hayal ürünü bir ifade kamuoyuna servis edilmiştir.

Olmazsa olmaz delil zincirinin hiçbir halkasının bulunmadığı ispatlanamadığı bir ifadeyle şahsıma ve partime iftira atılmaktadır.

Gökhan Böcek'in '1 milyon euro istedi' sözlerine Veli Ağbaba'dan cevap geldi

"DAVA AÇACAĞIM"

Siyasi itibar suikastı amacı taşıyan bu tür iftiralara, karalama operasyonlarına boyun eğmeyeceğiz. Bu iftirayı organize edenlere; tüm hesap hareketlerimi, HTS ve baz verilerimi, ilgili tüm noktaların kamera kayıtlarını incelemeleri çağrısında bulunuyorum. Bu süreçte tüm hukuki haklarımı kullanarak suç duyurusunda bulunacağımı, iftira ve tazminat davası açacağımı bildiririm."

