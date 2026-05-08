Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın ara kararı açıklandı. Heyet, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş’in ise tahliyesine karar verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:04
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:04

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "" ve "" soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Toplantı Salonu’nda görülen duruşmanın dördüncü gününde, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş müdafileriyle birlikte savunma yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görülen davada, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildi.
Davanın dördüncü gününde tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş savunma yaptı.
Savcılık önceki oturumda Fazlı Ateş'in tahliyesini, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in ise tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.
Muhittin Böcek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini istedi ve belediyesini hiçbir zaman kamu zararına uğratmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, suçtan zarar gören Cengiz G'nın dinlenmesine hükmetti ve bazı sanıklar hakkında 'rüşvet' suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Sanık ve müdafi savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. Verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye

SAVCILIK ARA MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Davanın önceki oturumunda savcılık ara mütalaasını açıklamıştı. Savcılık, tutuklu sanık Fazlı Ateş’in tahliyesini, sanıklar Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Savcılık ayrıca adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların adli kontrollerinin devamını istemişti.

"BELEDİYEMİ HİÇBİR ZAMAN KAMU ZARARINA UĞRATMADIM"

Ara karar öncesinde savunma yapan tutuklu sanık Muhittin Böcek, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Böcek, "Özetle, iddianame ile şahsıma yöneltilen hiçbir suçlamanın oluşmadığı gün gibi ortaya çıktığı kanaatindeyim. Gelinen aşama itibarıyla tahliyemi talep ediyorum. Belediyemi hiçbir zaman kamu zararına uğratmadım" dedi.

Cep telefonunun şifresini devlete ve adliyeye güvendiği için tereddüt etmeden verdiğini söyleyen Böcek, özel hayatına ilişkin bilgilerin gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Böcek, "Ben devletime, milletime ve adliyemize güvendiğimiz için hiç tereddüt etmeden cep telefonumun şifresini verdim. Bu nasıl oluyor? Bunu Sayın Bakanımıza da yazacağım. Akın Gürlek Bakanımız 86 milyonun bakanı olacağını söyledi. Ondan da bu konuda ricada bulunacağım. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanın ailesi var, çocukları var, torunu var, özel hayatı var. Bunlarla ilgili çok üzgünüm, kızgınım ve kırgınım" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye

"ALEYHTE OLAN HUSUSLARI KABUL ETMİYORUM"

Tutuklu sanık Mustafa Gökhan Böcek de savunmasında aleyhindeki hususları kabul etmediğini belirtti. Böcek, "Avukatım açıklamada bulunacak. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mustafa Gökhan Böcek’in avukatı ise dosyada müvekkili yönünden somut zorlama bulunmadığını, kamu görevlisi olmayan bir kişinin irtikap suçu işlemesinin mümkün olmadığını savunarak tahliye talebinde bulundu.

"SAVCININ MÜTALAASINA KATILIYORUM"

Tutuklu sanık Fazlı Ateş de savcılığın ara mütalaasına katıldığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Ateş, "Sayın savcımın mütalaasına katılıyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık ve müdafi savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek ve Fazlı Ateş’in tutukluluk durumlarını değerlendirdi. Heyet, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş’in ise tahliyesine karar verdi.

Antalya Büyükşehir davasında sıcak gelişme! Muhittin ve Gökhan Böcek’e tutukluluğa devam, Fazlı Ateş’e tahliye

Mahkeme heyeti ayrıca, suçtan zarar gören Cengiz G’nın dinlenmesine hükmetti. Heyet, suçtan zarar gören Yusuf Y., Bülent Ç., Mete Y., Berkan G., Ali A., Mehmet S. A., Taner A., Mehmet A. K., Hakan I., Ramazan K., Sezgin K., Demir D., Emin H., Muvakkaf E., İbrahim T., Fikret B. ve 9’uncu eylem yönünden tutuksuz yargılanan sanık Serkan T. hakkında "rüşvet" suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi için gereğinin takdir ve ifası amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı
ETİKETLER
#Dava
#rüşvet
#yolsuzluk
#Antalya Büyükşehir Belediyesi
#Ara Karar
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.