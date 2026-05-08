Politika
Avatar
Editor
 Murat Makas

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı: Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında itirafçı olan Gökhan Böcek’in ifadeleri ortaya çıktı. Böcek, CHP’li milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisinden seçim sürecinde otobüs alınmasını ve 1 milyon euro yardım talep ettiğini söyledi.

GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:24
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:24

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın ara kararında ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş’in ise tahliyesine karar verildi. Davayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri ortaya çıktı: Veli Ağbaba benden 1 milyon Euro istedi

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına, Fazlı Ateş'in ise tahliyesine karar verildi; Gökhan Böcek, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden seçim çalışmaları için 1 milyon Euro talep ettiğini iddia etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ara karar açıklandı.
Mahkeme, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Fazlı Ateş'in ise tahliyesine hükmedildi.
Etkin pişmanlıktan faydalanan Gökhan Böcek'in savcılığa verdiği ifadede, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisinden seçim çalışmaları için 1 milyon Euro istediğini öne sürdü.
Gökhan Böcek, CHP lideri Özgür Özel'e verildiği iddia edilen 20 milyon Dolar ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddialarının asılsız olduğunu belirtti.
Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın kendisinden otobüs alınması için de talepte bulunduğunu ve bunun nakde dönüştüğünü iddia etti.
GÖKHAN BÖCEK'TEN VELİ AĞBABA İTİRAFI

Etkin pişmanlıktan faydalanarak itirafçı olan Gökhan Böcek’in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. CHP lideri Özgür Özel'e verilen 20 milyon Dolar iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Gökhan Böcek, eşinin Ekrem İmamoğlu ile arasındaki rüşvet iddialarını yalanladı.

1 MİLYON EURO İSTEDİ

Ayrıca Gökhan Böcek, ’nın kendisinden seçim çalışmaları için otobüs alınmasını istediğini öne sürdü. Böcek, bu süreçte ciddi miktarda para talep edildiğini iddia ederek, “Veli Ağbaba benden 1 milyon euro istedi” dedi.

İşte ifadelerin tamamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca SEGBİS sistemiyle alınan ilk ifadem yanlış hatırlamıyorsam 21/08/2025 tarihinde alınmıştı. O ifademde tek seferde 20 Milyon Dolar alıp Ekrem İMAMOĞLU'na verdiğim iddiası vardı. Bu iddiaları ben ifademde kabul etmemiştim. Bu ifadeden sonra aynı soruşturma numarasıyla belediye çalışanlarıyla ilgili İstanbul'da bir operasyon yapıldı. Bu soruşturmadaki iddialar kapsamında Yasin YELLİCE, Aydın GÜNAYDIN, Cem OĞUZ, Özer UYGUN, Buse KORKUTELMALIOĞLU isimli şahıslar gözaltına alınmıştı ve tutuklanmışlardı. Üç gün önce de eşim Zuhal BÖCEK Ekrem İMAMOĞLU'na rüşvet vermek iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Manisa ilinde Özgür ÖZEL'e verildiği iddia edilen 20 Milyon Dolar ve eşimin Ekrem İMAMOĞLU'na verdiği iddia edilen rüşvet iddialarının tamamı asılsızdır.

Ancak ben tam tarihini hatırlamamakla birlikte 05/01-20/01/2024 tarihleri arasında Ankara iline gitmiştim. Bu gitme nedenim Özgür ÖZEL'in talimatıyla Veli AĞBABA tarafından aranarak bizzat şahsım aranmıştır. Veli AĞBABA ile görüştüm. CHP genel merkezine benden destek istediklerini, tarafımdan 1 Milyon Euro verilmesi istendi.

2 HAFTALIK SÜREDE HAZIRLADIM

Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin BÖCEK bana “genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin” dedi. Veli AĞBABA arayınca tekrar babama 1 Milyon Euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli AĞBABA 1 Milyon Euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım.

Ben Veli AĞBABA’yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 Milyon Euro parayı Ankara’ya götürdüm. Ankara’da doğrudan CHP Genel Merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler.

GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ KİŞİYE TESLİM ETTİM

Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli AĞBABA’yı aradı. Ben Veli AĞBABA ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.

Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli AĞBABA, babam Muhittin BÖCEK’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Parayı teslim ettikten sonra oradan ayrıldım. Daha sonra kimseyle veya genel merkezle görüşmedim.

Ben 1 Milyon Euro’yu verdim. Genel Merkez tarafından bu 1 Milyon Euro haricinde daha fazla başka zamanlarda istenilip istenmediğini bilmiyorum. İstenmiş olsaydı genel merkez benim üzerimden para isteyeceği için haberim olurdu.

OTOBÜS İÇİN NAKİT

CHP Genel Merkezince yine seçim döneminde Veli AĞBABA tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü.

Genel Merkezce daha önceki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye seçimleri için ve diğer belediye seçimleri için belediyelere yardım yapılıyordu. Ancak 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin BÖCEK’in aday olduğu seçimde Genel Merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı. “Zaten sizi Büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız” şeklinde Veli AĞBABA tarafından bana beyanda bulunuldu.

Büyükşehir Belediye seçimlerinde benim resmi bir görevim yoktu. Ancak bir aile bireyi olarak babam Muhittin BÖCEK’e destek olmak amacıyla yanında bulundum.

Benim Cumhuriyet Başsavcılığınıza etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vereceğimin basında yer alması üzerine partili kişiler ve milletvekilleri benimle cezaevinde görüşmek istedi. Bu görüşmeleri kabul etmedim. Ancak Antalya CHP Milletvekili Cavit ARI benimle cezaevinde görüşmeye geldi ve görüştüm. Bu görüşmede bana “8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz” şeklinde ifadelerde bulundu. Ancak ben kararımı değiştirmedim.

