Ankara'da bahar şenliklerinde düzenlenen konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere yönelik saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ ODTÜ'de Türk bayrağına saldırı: 6 kişiye tutuklama Ankara'da ODTÜ bahar şenliklerindeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin ilk günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik eylemler ve öğrencilere saldırılar nedeniyle soruşturma başlattı. 'Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit ve Hakaret’ suçlarından soruşturma yürütülüyor. Görüntüler üzerine kimliği tespit edilen 21 şüpheliye yönelik 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı. Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.

EYLEME KARIŞAN KİŞİLER GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Mayıs'ta ODTÜ bahar şenliklerinin 1’inci günündeki konser sırasında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eylemler ile öğrencilere yönelik saldırılar nedeniyle ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’, ‘Nitelikli Kasten Yaralama’, ‘Tehdit ve Hakaret’ suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yazılı ve görsel basın ile sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde, söz konusu eylemlere katıldığı anlaşılan, kimliği tespit edilen 21 şüpheliye ilişkin 7 Mayıs'ta arama ve elkoyma çalışmaları başlatıldı.



Olaya ilişkin 19 şüpheli yakalanırken, 6 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin 2 şüpheli hakkında yakalama çalışmaları ve soruşturma devam ediyor.