Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! Milano ekibi sezonu çifte kupayla kapattı

İtalya Kupası'nda final maçının heyecanı yaşandı. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki dev finalde Lazio ile Inter karşı karşıya geldi. Inter mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanarak Serie A şampiyonluğunun ardından İtalya Kupası'nı da müzesine götürdü ve sezonu çifte kupayla tamamladı. Öte yandan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Inter'de 8. kupasını kazandı.

GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 00:14

Inter, maçın 14. dakikasında Lazio'da Marusic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Mavi-siyahlılar, mücadelenin 35. dakikasında Lautaro Martinez'in kaydettiği golle skoru 2-0 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmadı ve Inter, Lazio'yu 2-0 mağlup ederek İtalya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

INTER'DE ÇİFTE KUPA SEVİNCİ

İtalya Serie A'da bitime haftalar kala 21. şampiyonluğunu ilan eden Inter, bu zaferle birlikte yerel düzeyde alınabilecek en büyük iki kupayı birden kazanarak çifte zafer yaptı.

Teknik direktör Simone Inzaghi ve öğrencileri, lig şampiyonluğunun ardından İtalya Kupası'nı da havaya kaldırdı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER'DE 8. KUPASI

Milli futbolcumuz , İtalya Kupası şampiyonluğuyla birlikte kariyerindeki toplam 9, Inter ile 8. resmi kupasına ulaşmış oldu.

2017-2021 yılları arasında 4 sezon boyunca formasını giydiği AC Milan takımıyla hiçbir kupa kazanamayan Hakan, 2021 yazında transfer olduğu Inter'de 8 kez kupa kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile kazandığı kupalar;

• Serie A: 2 Kez (2023-24, 2025-26)
• İtalya Kupası: 3 Kez (2021-22, 2022-23 ve bu akşam oynanan 2025-26)
• İtalya Süper Kupası: 3 Kez (2021-22, 2022-23, 2023-24)

INTER 10. KEZ İTALYA KUPASI'NI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Lazio'yu mağlup eden Inter, tarihinin 10. İtalya Kupası şampiyonluğunu kazandı. En son 2023 yılında Fiorentina'yı yenerek bu kupayı kazanan Milano devi, kupa tarihinde çift haneli şampiyonluk sayılarına ulaşan elit kulüpler arasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı.

