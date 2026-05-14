Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamındaki ek ifadeleri mahkemeye gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadelerini Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

GİRİŞ:
14.05.2026
saat ikonu 00:34
|
GÜNCELLEME:
14.05.2026
saat ikonu 01:04

CHP'li Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafçı olma isteğiyle verdiği ifadelerle ilgili önemli bir yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, UşakHaber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Soruşturmada toplam 25 tutuklu bulunuyor.

