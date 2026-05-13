Özkan Yalım'ın ek ifadesindeki tüm detaylar ortaya çıktı: "CHP'li yetkililer gerçeği gizliyor"

Son dakika haberi: Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasından tutuklanan Özkan Yalım'ın dün Çağlayan Adliyesi'nde verdiği ek ifade ortaya çıktı. Özgür Özel'in VIP aracının dönüşüm masrafının belediye tarafından karşılandığını aktaran Yalım, CHP'li yetkililerin bu konuda gerçeği gizlediğini öne sürdü.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:34

Yolsuzluk ve rüşver soruşturması kapsamında tutuklanan ve daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden yararlandığı belirtilen ’ın 12 Mayıs 2026 tarihli ek ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Özkan Yalım'ın ek ifadesindeki tüm detaylar ortaya çıktı: "CHP'li yetkililer gerçeği gizliyor"

Yalım, Özgür Özel'in aracının VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi tarafından belediye aracının dönüşüm faturası içine gizlenerek ödendiğini iddia etti.
Özgür Özel'in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm masrafı Uşak Belediyesi tarafından ödendi.
Bahsi geçen ödemenin belediye aracının dönüşüm faturası içine gizlendiği belirtildi.
Yaklaşık 170 bin Euro + KDV tutarındaki ödemenin belediye hesabından yapıldığı ifade edildi.
CHP'li yetkililerin bu konuda gerçeği gizlediği öne sürüldü.
KURULTAY SÜRECİ

İfadede, CHP’nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı sürecine ilişkin çeşitli iddialar yer aldı. Yalım, kurultay öncesinde birçok ilde delegelerle görüşerek lehine destek çalışması yürüttüğünü söyledi. Yaklaşık 600 ila 700 delegeyle telefon görüşmesi yaptığını belirten Yalım, özellikle Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleri üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

"ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN ÖZGÜR ÖZEL'İ DESTEKLERİZ"

Bazı delegelerin, çocuklarının CHP’li belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel’i destekleyeceklerini söylediklerini öne süren Yalım, delegelerin çocuklarına ait özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini anlattı. CHP’li belediyelerde kurultay öncesi ve sonrasında işe alınan kişilerin SGK kayıtlarının incelenmesi halinde bu ilişkilerin ortaya çıkacağını iddia etti.

Delegelerin taleplerinin seçim koordinasyon merkezine iletildiğini savunan Yalım, sürecin Veli Ağbaba koordinasyonunda yürütüldüğünü ileri sürdü. Ayrıca 115 delegeden Özgür Özel’i destekleyen imza topladığını ve bunları Selin Sayek Böke’ye teslim ettiğini söyledi.

UŞAK BELEDİYESİ VE UŞAKSPOR’A İLİŞKİN İDDİALAR

Özkan Yalım, ifadesinde Uşakspor’daki bazı futbolcuların fiilen çalışmamalarına rağmen belediye çalışanı gibi gösterildiğini ve maaşlarının belediye üzerinden ödendiğini iddia etti. Bazı futbolcu eşlerinin de belediye kadrosunda gösterildiğini öne sürdü. Lunapark işletmecisinden alınan nakit para ve hamiline çeklerle futbolculara elden ödeme yapıldığını savunan Yalım, belediye yöneticilerinin de bu süreçlerden haberdar olduğunu iddia etti. Yalım ayrıca, Uşakspor’a bağışlanan bazı paraları şahsi harcamalarında ve şirket SGK borçlarında kullandığını kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

EBRU YURTULUĞ HAKKINDAKİ BEYANLAR

İfadede Ebru Yurtuluğ ile ilişkisine de değinen Yalım, belediyede işe alınmasında bu ilişkinin etkili olduğunu belirtti. Birlikte yaşamak amacıyla ortak ev satın aldıklarını söyleyen Yalım, belediyeye ait özel dokuma halıların ödeme yapılmadan bu eve götürüldüğünü kabul etti. Belediyeye ait bir laptopun Ebru Yurtuluğ’un evinde bulunmasına ilişkin net hatırlamasının olmadığını ifade eden Yalım, oluşan zararı karşılamak istediğini söyledi. Özkan Yalım, belediye araçları ve personelinin Ankara ve İzmir’deki şahsi eşyalarının taşınmasında kullanıldığını kabul ettiğini belirtti. Belediye makam araçlarının ailesinin kişisel seyahatlerinde kullanıldığını söyleyen Yalım, bu nedenle oluşan kamu zararını karşılamak istediğini ifade etti.

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ İDDİASI

Yalım, Özgür Özel’in kullanımındaki Mercedes V300 aracın VIP dönüşüm masrafının tarafından ödendiğini iddia etti. Bu ödemenin belediyeye ait başka bir aracın dönüşüm faturası içine gizlendiğini öne sürdü. Yaklaşık 170 bin Euro artı KDV tutarındaki ödemenin belediye hesabından yapıldığını ileri süren Yalım, CHP yetkililerinin bu konuda gerçeği gizlediğini savundu.

PARA TESLİMİ İDDİALARI

İfadesinde 2023 yılında Özgür Özel’in evine 200 bin TL bıraktığını iddia eden Yalım, olay sırasında bir tanığın bulunduğunu ve HTS ile baz kayıtlarının incelenmesini istediğini belirtti. Daha sonra Denizli’de Demirhan Gözaçan aracılığıyla Özgür Özel’e 1 milyon TL teslim ettiğini öne süren Yalım, bu süreçlerin telefon ve baz kayıtlarıyla doğrulanabileceğini savundu. Toplamda 1 milyon 200 bin TL nakit verdiğini iddia eden Yalım’ın beyanları soruşturma dosyasına girdi.

ŞEKER KOMİSYONU VE OTEL OLAYI

Özkan Yalım, ifadesinde 2018 yılında CHP’nin şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı kurduğu komisyonun çalışmaları sırasında bir doğu ilindeki otelde yaşandığını belirttiği bir olayı da anlattı. Yalım, Veli Ağbaba’nın kendisinden viski istediğini, viskiyi aldıktan sonra Bursa PM üyesi Gamze Pamuk Ateşli ve Muğla PM üyesi Gizem Özcan ile birlikte Veli Ağbaba’ya ayrılan odaya geçtiklerini ifade etti. Daha sonra Veli Ağbaba’nın kendisine “iyi akşamlar” diyerek ayrılmasını söylediğini belirtti.

