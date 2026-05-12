Politika
Avatar
Editor
 Banu İriç

Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı: Özgür Özel'in talimatıyla yaptığını söyledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlatılan yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın talebi üzerine verdiği ek ifadesi ortaya çıktı. Gazeteci Ferhat Murat TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında ifadenin önemli kısımlarını okudu.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 23:48
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 00:14

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı 'ın ’in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 makam aracının VIP dönüşümüne dair ayrıntıları ifadesinde ortaya çıktı.

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının VIP dönüşümünün Özel'in talimatıyla Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini ek ifadesinde belirtti.
Özkan Yalım'ın ifadesine göre, Mercedes V300 makam aracının VIP dönüşüm işlemleri, Özgür Özel'in şoförü Mehmet'e verdiği talimatla İstanbul'da bulunan Design Auto isimli işletmeye yaptırıldı.
VIP dönüşüm ücretinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiği, iki aracın VIP dönüşüm ücretinin tek fatura gösterilerek ödendiği belirtildi.
Yalım, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşümü için ödenen 170 bin Euro artı KDV bedelinin Uşak Belediyesinin hesabından yapıldığını ve şahsi hesabından bir bağış yapmadığını ifade etti.
Yalım, CHP'li yetkililerin konuyla ilgili açıklamalarını yalan beyan olarak nitelendirdi ve CHP Genel Merkezi'nin konunun açığa çıkmasından korktuğunu iddia etti.
Yalım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Design Auto'nun muhasebecisi Emre Kartaloğlu ile görüştüğünü ve aracın VIP dönüşüm işlemlerinin genel başkanın talimatı üzerine yapıldığını ve ödemeyi Uşak Belediyesinin yaptığını söylediğini aktardı.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Ferhat Murat, Özkan Yalım'ın ek ifadesini okuyarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Haberim yok" şeklinde reddettiği bu dönüşüm işleminin talimatla yapıldığının ifadeye yansıdığını aktardı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATI DOĞRULTUSUNDA ÖDENDİ"

Ferhat Murat ifadeyi şu sözlerle aktardı:

"Özkan Yalım diyor ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsisli olan Mercedes V300 model aracın VIP'ye çevrilme işlemleri, Özgür Özel 'in şoförü Mehmet 'e vermiş olduğu talimat sonrasında İstanbul'da bulunan Design Auto isimli işletmeye yaptırılmıştır. Yine Özgür Özel 'in talimatı doğrultusunda VIP dönüşümün ücreti tarafından ödenmiştir."

Yalım'ın ifadesinde Özel'in aracının VIP dönüşümünün direkt talimat doğrultusunda Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti:

"Uşak Belediye Başkanlığına makam aracı kullanılmak üzere aynı marka ve model aracın VIP dönüşüm işlemleri yapılırken kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 aracın VIP dönüşümünün de aynı firmaya yaptırılması ve iki aracın VIP dönüşüm ücretinin tek fatura gösterilerek ödenmesi yönünde talimat verilmiştir. "

"Bu talimat üzerine her iki aracın faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri üzerinden tek fatura olacak şekilde ödenmiştir. Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşümü için ödenen 170 bin Euro artı KDV bedel benim şahsi hesabımdan değil Uşak Belediyesinin hesabından yapılan bir ödemedir. Ben şahsi hesabımdan CHP'ye bağış olarak aracın VIP dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim ve bu yönde bir taahhütle de bulunmadım. Bana bu şekilde bir talimat da gelmedi. Bana şoförüm üzerinden iletilen talimat aracın Özgür Özel'in makam aracının VIP'ye çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması ve ödemelerin yine de, ödemelerin de yine Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. "

CHP'Lİ YETKİLİLER AÇIĞA ÇIKMASINDAN KORKTUĞU İÇİN YALAN BEYAN VERİYOR

Yalım kendi hesabından CHP'ye bağış olarak yaptıracağını söylediği iddialarını reddederek ifadesinde sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben şahsi hesabımdan CHP 'ye bağış olarak aracın VIP dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim ve bu yönde bir taahhütle de bulunmadım. Bana bu şekilde bir talimat da gelmedi. Bana şoförüm üzerinden iletilen talimat aracın Özgür Özel 'in makam aracının VIP 'ye çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması ve ödemelerin yine de, ödemelerin de yine Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bundan dolayı pişmanım. Tarafıma iletilen Özgür Özel tarafından şoförü aracılığıyla iletilen talimat gereği bu ödeme Uşak Belediyesi'nce yapılmıştır. Oluşan kamu zararını gidermek isterim. Cumhuriyet Halk Partili yetkililer tarafından bu konuyla alakalı yapılan açıklamalar yalandır. CHP Genel Merkezi bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Konu ilk kez yerel basına düştüğünde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat beni arayarak araçların yapıldığı dizayn otonun muhasebecisi Emre Kartaloğlu "Onu bir ara onunla görüş" dedi. Emre Kartaloğlu o dönemde ve şu an CHP parti meclisi üyesidir. Emre Kartaloğlu ile yaptığım görüşmede kendisine de genel başkanın talimatı üzerine aracın VIP dönüşüm işlemlerinin yapıldığını ve Ödemeyi Uşak Belediyesinin yaptığını söyledim."

