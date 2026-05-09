Politika
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Özkan Yalım'ın itirafları sonrası Şamil Tayyar'dan ses getirecek sözler: Özgür Özel görevi bırakmalı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında itirafçı olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, CHP lideri özgür Özel'e 1.2 milyon lira verdiğini ve aracı için 170 bin euro ödemenin belediye kasasından yapıldığını itiraf etmesinin ardından Şamil Tayyar'dan ses getirecek bir çağrı geldi. Tayyar "Özel, onurlu bir şekilde görevi bırakmalı." dedi.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 00:50
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 00:59

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere birçok belediyesi ve soruşturmasına tabi olan ve ciddi iddiaların gündem sarstığı 'de en son görevden alınan Uşak Belediye Başkanı itirafçı oldu.

Özkan Yalım'ın itirafları sonrası Şamil Tayyar'dan ses getirecek sözler: Özgür Özel görevi bırakmalı

CHP'de görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itirafları sonrası eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in istifasını istedi.
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, savcılığa verdiği ifadede etkin pişmanlık kapsamında itiraflarda bulundu.
Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 2023'teki kurultay için 1.2 milyon lira verdiğini ve Özel'in aracının VIP dönüşümü için belediye kasasından 170 bin euro ödendiğini iddia etti.
Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Özkan Yalım'ın bu ifadeleri üzerine Özgür Özel'in onurlu bir şekilde görevden ayrılması gerektiğini savundu.
Tayyar, Özgür Özel'in görevde kaldığı sürece CHP'ye zarar verdiğini belirtti.
Etkin pişmanlık kapsamında savcılığa ifade veren Yalım, otel odasında yakalanması ve özel hayatıyla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasıyla ilgili "Özel hayatımla başkanlık görevimi karıştırdığım için pişmanım." açıklaması geldi.

ÖZGÜR ÖZEL'E 1.2 MİLYON PARA VE ARACINA 170 BİN EURO HARCAMA

Yalım, belediyedeki yolsuzluk ve usulsüzlükleri de kabul ettiği ifadesinde CHP Genel Başkanı 'e 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultayı için 1.2 milyon lira verdiğini ve Özel'in aracının VIP dönüşümü için harcanan 170 bin euronun belediye kasasından ödendiğini itiraf etti.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar ses getirecek bir çağrıda bulunarak Özgür Özel'in istifasını savundu.

Tayyar "Ben bu ifadelerden sonra CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in onurlu bir şekilde görevi bırakması gerektiğini düşünüyorum. Artık CHP'nin yani Atatürk'ün oturduğu o koltuktaki birinin bu kadar bir iddianın merkezinde yer almamıştı." dedi.

"GÖREVDE KALDIĞI SÜRECE PARTİYE CİDDİ ZARAR VERİYOR"

"Ne rahmetli Ecevit ne rahmetli Baykal, bu kadar ayyuka çıkmış iddialarla suçlanmamıştı CHP." diyen Tayyar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve şu anda Özgür Özel o görevde kaldığı sürece partisine ciddi olarak zarar veriyor. Bu tartışmalardan partisini kurtarması ve görevi hızlı bir şekilde bırakması gerektiğini düşünüyorum.

Kurultaya giderler ve o kurultayda da delegeler yeni bir genel başkanı seçer ve yoluna devam ederler. Ama bu şekliyle CHP'ye artık zarar veren bir noktaya gelmiştir ve CHP bu yükü taşıyamaz."

