Özkan Yalım her şeyi itiraf etti: Özgür Özel'e 1.2 milyon lira ve aracına 170 bin euro masraf

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade ortaya çıktı.
TGRT Haber'in Medya Kritik programında paylaşılan bilgilerde Yalım'ın, CHP lideri Özgür Özel'e, 2023 yılı sonunda CHP Kurultayı öncesinde 1 milyon 200 bin TL verdiğini ve aracı için 170 bin euro ödeme yapıldığını kabul ettiği belirtildi.
İşte TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Gazeteci Fuat Uğur'un paylaştığı bilgiler:
- Kurultay sürecinde kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit verdiğini söyledi. Paraların poşet ve çanta içinde teslim edildiğini anlattı.
- CHP'den savunması alınmadan ihraç edildiğini, daha önce istifa dilekçesi verdiğini öne sürdü. İhraçtan sonra ise cezaevine CHP Genel Merkezi'nden "7 gün içinde savunmanızı gönderin" yazılı bir mektup aldığını açıkladı.
- Özel hayatıyla belediye başkanlığını birbirine karıştırdığı için pişmanlık olduğunu ve oluşan kamu zararını ödemek istediğini söyledi.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin euro masrafın belediye bütçesinden ödendiğini itiraf etti.
- Uşakspor'da bazı futbolcuların ve 2 futbolcu eşinin belediyede çalışıyormuş gibi gösterildiğini, maaş ödemeleri yapıldığını anlattı.
- İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı'na belediye bütçesinden yapılan aylık yaklaşık 1.4 milyon TL'lik desteğin büyük bölümünün Uşakspor futbolcularına aktarıldığını söyledi.
- Uşakspor'a bağış olarak gelen nakit paraların bir kısmını geçmişte yaptığı şahsi ödemelere mahsup ederek kendi şirket çalışanları ve SGK borçları için kullandığını kabul etti.