Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifade ortaya çıktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Özkan Yalım her şeyi itiraf etti: Özgür Özel'e 1.2 milyon lira ve aracına 170 bin euro masraf Yolsuzluk, rüşvet ve irtikap soruşturmasında tutuklanarak görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadede, CHP lideri Özgür Özel'e para verdiği ve belediye bütçesinden yapılan harcamaları itiraf ettiği ortaya çıktı. Özkan Yalım, CHP Kurultayı öncesinde Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit verdiğini, paraların poşet ve çanta içinde teslim edildiğini kabul etti. Yalım, CHP'den savunması alınmadan ihraç edildiğini ancak ihraçtan sonra cezaevine CHP Genel Merkezi'nden savunmasını göndermesi yönünde bir mektup aldığını belirtti. Özel hayatı ile belediye başkanlığını karıştırdığı için pişman olduğunu ve kamu zararını ödemek istediğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin euro masrafın belediye bütçesinden ödendiğini itiraf etti. Uşakspor'da bazı futbolcuların ve 2 futbolcu eşinin belediyede çalışıyormuş gibi gösterilerek maaş ödemeleri yapıldığını anlattı. Uşakspor'a bağış olarak gelen nakit paraların bir kısmını geçmişte yaptığı şahsi ödemelerine mahsup ederek kendi şirket çalışanları ve SGK borçları için kullandığını kabul etti.

TGRT Haber'in Medya Kritik programında paylaşılan bilgilerde Yalım'ın, CHP lideri Özgür Özel'e, 2023 yılı sonunda CHP Kurultayı öncesinde 1 milyon 200 bin TL verdiğini ve aracı için 170 bin euro ödeme yapıldığını kabul ettiği belirtildi.

İHRAÇTAN SONRA CHP'DEN CEZAEVİNE MEKTUP

İşte TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük ve Gazeteci Fuat Uğur'un paylaştığı bilgiler:

- Kurultay sürecinde kullanılmak üzere Özgür Özel'e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit verdiğini söyledi. Paraların poşet ve çanta içinde teslim edildiğini anlattı.

- CHP'den savunması alınmadan ihraç edildiğini, daha önce istifa dilekçesi verdiğini öne sürdü. İhraçtan sonra ise cezaevine CHP Genel Merkezi'nden "7 gün içinde savunmanızı gönderin" yazılı bir mektup aldığını açıkladı.

"ÖZEL HAYATIMLA BAŞKANLIĞI KARIŞTIRDIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

- Özel hayatıyla belediye başkanlığını birbirine karıştırdığı için pişmanlık olduğunu ve oluşan kamu zararını ödemek istediğini söyledi.

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin euro masrafın belediye bütçesinden ödendiğini itiraf etti.

FUTBOLCULAR VE EŞLERİNE BELEDİYEDEN MAAŞ

- Uşakspor'da bazı futbolcuların ve 2 futbolcu eşinin belediyede çalışıyormuş gibi gösterildiğini, maaş ödemeleri yapıldığını anlattı.

- İlkler Şehri Uşak Basketbol Takımı'na belediye bütçesinden yapılan aylık yaklaşık 1.4 milyon TL'lik desteğin büyük bölümünün Uşakspor futbolcularına aktarıldığını söyledi.

- Uşakspor'a bağış olarak gelen nakit paraların bir kısmını geçmişte yaptığı şahsi ödemelere mahsup ederek kendi şirket çalışanları ve SGK borçları için kullandığını kabul etti.