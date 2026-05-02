Özkan Yalım'ın makam şoföründen ses getirecek iddia: Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin euroyu Uşak Belediyesi ödedi

25 kişinin tutuklandığı Uşak Belediyesi yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü etkin pişmanlık kapsamında itirafçı oldu ve belediyede olduğunu iddia ettiği tüm usulsüzlükleri anlattı.
Şoför Murat Altınkaya, Uşakspor'a da uzanan yolsuzluk süreci içinde CHP Genel Başkanı özgür Özel'in makam aracının VIP dönüşümünün belediye kaynakları tarafından karşılandığını öne sürdü.
Murat Altınkaya, verdiği ifadede bağış adı altında toplanan yaklaşık 2,3 milyon TL’lik kaynağın Yalım’ın özel şirket borçlarında kullanıldığı ve toplanan meblağı sigorta borcuna yatırmalarını talimatını vermesiyle sigorta borçlarının bu parayla ödendiği ve 750-760 bin TL seviyesinde nakit paranın doğrudan taşınarak hesaba yatırıldığı belirtildi.
Altınkaya'nın anlattıklarından belediye ve iştirak şirketleri üzerinden yapılan 170 bin euro ve 25 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynaklarının özel kullanımına yönlendirildiği ve bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in lüks Mercedes aracının VIP dönüşümünün yaptırıldığı kaydediliyor. İfadede bağış, belediye bütçesi ve özel şirket finansmanının iç içe geçtiği bir durumun varlığı öğreniliyor.
Altınkaya, ifadesinde Uşakspor'la Uşak Belediyesi arasında usulsüz bir mali ilişkinin olduğunu öne sürdü.
"Futbolcular belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaşları belediye bütçesinden ödendi." diyen Altınkaya futbolcuların eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilip maaş aldıklarını iddia etti. Altınkaya konuyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'nın uyarmasına karşılık "'Ben diyorsam yapılacak’ dediğine şahit oldum." cümlesini sarf etti.
Uşakspor adına toplanan bağış paralarıyla Yalım Garden çalışanlarının maaşlarının ödendiğini iddia eden Altınkaya Poşet içinde parayı verip çalışanların maaşını öde dediğini gördüm." şeklinde konuştu.
Etkin pişmanlık ifadesinde bağış paralarıyla iddiasını kendi üzerinden delillendiren Altınkaya "Gelen nakit paraları çantayla alıp bankaya yatırdım." dedi. Altınkaya en son en son 750- 760.000 TL arasında bankaya para yatırdığını hatırladığı bilgisini de paylaştı.
Uşak Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili bilgiler sıralayan Altınkaya "Belediyeye ait araçlar eşi ve çocukları tarafından şahsi işlerde kullanılıyordu." diyerek aile fertleri için şoför de tahsis edildiğini belirtti.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevden alınan ve tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın çok tartışılan özel hayatıyla ilgili de konuşan Altınkaya "Belediyeye bağlı Dokur Evinden halılar alınıp sevgilisinin evine götürüldü. Teslim evrakını ben imzalamadım, Özkan Yalım imzaladı." dedi.
"3.200.000 TL olarak çıkarılan işin 1.300.000 TL’ye yapılabileceğini söyledim." diyen Altınkaya "Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı." sözüyle belediyedeki usulsüz işlemlerin olduğunu öne sürdü.
Uşak Belediyesi'nin ihaleye çıkmadan bazı firmalara iş verdiğini iddia eden Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya "Kurucu Alarm firmasına ihalesiz işler verildi. Farklı tarihlerde ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.
Özkan Yalım'ın oğlunun ortağı olduğu şirketin reklam masraflarının belediye tarafından karşılandığını da aktaran Altınkaya, Yalım'ın gizli para trafiğine de işaret etti.
"Benzin istasyonundaki kasada nakit TL ve döviz bulunduğunu biliyorum." diyen Altınkaya, Yalım'ın kasa anahtarlarını yanında taşıdığını belirtti.
Özkan Yalım'la ilgili farklı bir iddia daha ortaya koyan Altınkaya "Ofis ve ev eşyaları belediye araçlarıyla taşındı." dedi. 7-8 aracın söz konusu taşımada kullanıldığını belirten Altınkaya
belediye personelinin de taşımada çalıştırıldığını öne sürdü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, UşakHaber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Soruşturmada toplam 25 tutuklu bulunuyor.