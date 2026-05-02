Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Özkan Yalım'ın makam şoföründen ses getirecek iddia: Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için 170 bin euroyu Uşak Belediyesi ödedi

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında otel odasında yakalanmasıyla çok konuşulan Uşak Belediyesi'nin tutuklanarak görevden alınan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü itirafçı oldu. Şoför ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün belediye kaynaklarıyla yapılarak 170 bin euro ödendiğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 21:18

25 kişinin tutuklandığı Uşak Belediyesi yolsuzluk ve soruşturmasında eski Belediye Başkanı 'ın makam şoförü etkin pişmanlık kapsamında itirafçı oldu ve belediyede olduğunu iddia ettiği tüm usulsüzlükleri anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında itirafçı olan eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, birçok usulsüzlüğü detaylı bir şekilde anlattı.
Bağış adı altında toplanan yaklaşık 2,3 milyon TL'nin Yalım'ın şirket borçlarında kullanıldığı ve sigorta borçlarının ödendiği iddia edildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in lüks Mercedes aracının VIP dönüşümünün belediye kaynaklarıyla karşılandığı öne sürüldü.
Uşakspor'a toplanan bağış paralarıyla Yalım Garden çalışanlarının maaşlarının ödendiği iddia edildi.
Futbolcuların ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaşlarının belediye bütçesinden ödendiği iddia edildi.
Belediyeye ait araçların Yalım'ın eşi ve çocukları tarafından şahsi işlerde kullanıldığı belirtildi.
Kurucu Alarm firmasına ihalesiz işler verildiği ve faturaların şişirilerek yüksek ödemeler yapıldığı öne sürüldü.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Şoför Murat Altınkaya, Uşakspor'a da uzanan yolsuzluk süreci içinde Genel Başkanı özgür Özel'in makam aracının VIP dönüşümünün belediye kaynakları tarafından karşılandığını öne sürdü.

"BAĞIŞ ADI ALTINDA TOPLANAN 2.3 MİLYON TL YALIM'IN ŞİRKET BORÇLARINDA KULLANILDI"

Murat Altınkaya, verdiği ifadede bağış adı altında toplanan yaklaşık 2,3 milyon TL’lik kaynağın Yalım’ın özel şirket borçlarında kullanıldığı ve toplanan meblağı sigorta borcuna yatırmalarını talimatını vermesiyle sigorta borçlarının bu parayla ödendiği ve 750-760 bin TL seviyesinde nakit paranın doğrudan taşınarak hesaba yatırıldığı belirtildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN LÜKS ARACININ VIP DÖNÜŞÜMÜ KAMU KAYNAKLARINDAN"

Altınkaya'nın anlattıklarından belediye ve iştirak şirketleri üzerinden yapılan 170 bin euro ve 25 bin euro tutarındaki VIP harcamalarla kamu kaynaklarının özel kullanımına yönlendirildiği ve bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in lüks Mercedes aracının VIP dönüşümünün yaptırıldığı kaydediliyor. İfadede bağış, belediye bütçesi ve özel şirket finansmanının iç içe geçtiği bir durumun varlığı öğreniliyor.

UŞAKSPOR VE BELEDİYE ÜZERİNDEN MAAŞ SİSTEMİ İDDİASI

Altınkaya, ifadesinde Uşakspor'la Uşak Belediyesi arasında usulsüz bir mali ilişkinin olduğunu öne sürdü.

"Futbolcular belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaşları belediye bütçesinden ödendi." diyen Altınkaya futbolcuların eşlerinin de belediyede çalışıyor gibi gösterilip maaş aldıklarını iddia etti. Altınkaya konuyla ilgili Belediye Başkan Yardımcısı'nın uyarmasına karşılık "'Ben diyorsam yapılacak’ dediğine şahit oldum." cümlesini sarf etti.

UŞAKSPOR'A BAĞIŞ PARALARIYLA YALIM GARDEN ÇALIŞANLARINA ÖDEME İDDİASI

Uşakspor adına toplanan bağış paralarıyla Yalım Garden çalışanlarının maaşlarının ödendiğini iddia eden Altınkaya Poşet içinde parayı verip çalışanların maaşını öde dediğini gördüm." şeklinde konuştu.

"BAĞIŞ PARALARINI ÇANTAYLA BANKAYA YATIRDIM"

Etkin pişmanlık ifadesinde bağış paralarıyla iddiasını kendi üzerinden delillendiren Altınkaya "Gelen nakit paraları çantayla alıp bankaya yatırdım." dedi. Altınkaya en son en son 750- 760.000 TL arasında bankaya para yatırdığını hatırladığı bilgisini de paylaştı.

"BELEDİYE ARAÇLARI ŞAHSİ İŞLERİNDE KULLANILIYORDU"

Uşak Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili bilgiler sıralayan Altınkaya "Belediyeye ait araçlar eşi ve çocukları tarafından şahsi işlerde kullanılıyordu." diyerek aile fertleri için şoför de tahsis edildiğini belirtti.

"BELEDİYEYE BAĞLI KURUMDAN SEVGİSİLİNE HALI GÖTÜRDÜ" İDDİASI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında görevden alınan ve tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın çok tartışılan özel hayatıyla ilgili de konuşan Altınkaya "Belediyeye bağlı Dokur Evinden halılar alınıp sevgilisinin evine götürüldü. Teslim evrakını ben imzalamadım, Özkan Yalım imzaladı." dedi.

"FATURALAR ŞİŞİRİLEREK YÜKSEK ÖDEMELER YAPILDI"

"3.200.000 TL olarak çıkarılan işin 1.300.000 TL’ye yapılabileceğini söyledim." diyen Altınkaya "Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı." sözüyle belediyedeki usulsüz işlemlerin olduğunu öne sürdü.

"İHALESİZ İŞLER VERİLDİ"

Uşak Belediyesi'nin ihaleye çıkmadan bazı firmalara iş verdiğini iddia eden Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya "Kurucu Alarm firmasına ihalesiz işler verildi. Farklı tarihlerde ödeme yapıldı." ifadelerini kullandı.

"OĞLUNUN ŞİRKETİNİN REKLAM MASRAFLARI BELEDİYEDEN"

Özkan Yalım'ın oğlunun ortağı olduğu şirketin reklam masraflarının belediye tarafından karşılandığını da aktaran Altınkaya, Yalım'ın gizli para trafiğine de işaret etti.

"BENZİN İSTASYONUNDA KASASI VAR"

"Benzin istasyonundaki kasada nakit TL ve döviz bulunduğunu biliyorum." diyen Altınkaya, Yalım'ın kasa anahtarlarını yanında taşıdığını belirtti.

"BELEDİYE ARAÇLARI VE PERSONELİYLE ÖZEL ARAÇ TAŞINDI"

Özkan Yalım'la ilgili farklı bir iddia daha ortaya koyan Altınkaya "Ofis ve ev eşyaları belediye araçlarıyla taşındı." dedi. 7-8 aracın söz konusu taşımada kullanıldığını belirten Altınkaya
belediye personelinin de taşımada çalıştırıldığını öne sürdü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelere fesat karıştırılması, usulsüz birtakım iş ve işlemler için esnaftan rüşvet talebinde bulunulması, Uşakspor'a yardım/bağış adı altında yüksek miktarlarda para toplanması iddiaları ile ilgili olarak "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20 Nisan'da haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanmasına yönelik Uşak, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda aralarında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşakspor Başkanı Özhan Özgöbek, belediye çalışanı ve iş insanlarının da bulunduğu 29 zanlı gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, belediyenin Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras ve İsmail Özçelik, UşakHaber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ile Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Soruşturmada toplam 25 tutuklu bulunuyor.

ETİKETLER
#chp
#rüşvet
#Özkan Yalım
#Uşak Belediyesi Yolsuzluk
#Murat Altınkaya
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.