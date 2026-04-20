Uşak Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü; Uşak Belediyesi’ne 2. dalga operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Polis ekipleri belirlenen adreslerde aramalarını sürdürüyor.

Özetle

ÖZKAN YALIM NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Uşak Belediyesi tarafından firmalara verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma yapılarak ortaya çıkan farkın rüşvet olarak tahsil edildiği, ihale kapsamında kurulacak yeni işletmelerde Belediye Başkanı’nın aile üyelerine şirket ortaklığı payı verilmemesi halinde ihalenin ilgili firmalara verilmeyeceği yönünde baskı kurularak menfaat sağlandığı iddia edildi. Belediye başkan yardımcılarının Uşak Spor’a yardım ve bağış adı altında şahsi hesaplarına yüklü miktarda para topladıkları, Belediye Başkanı Yalım’ın makamına bağış gerekçesiyle nakit paraların getirildiği ve makbuz kesilmeden özel kalem müdürüne teslim edilerek zimmete geçirildiğinin aktarıldığı belirtildi.