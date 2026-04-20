Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Akaryakıt fiyatları yemek maliyetini vurdu: Tabildota yüzde 20 zam geliyor

İran'a açılan savaşta ateşkes sürecine girilse de henüz tam bir anlaşmanın sağlanamaması ve Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olması akaryakıt fiyatlarını yüksek tutuyor. Buna bağlı olarak artan nakliye masrafları gıda sektörünü de vuruyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, tabildot yemeğe yüzde 20 oranında zam yapılacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 06:21
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 06:27

ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla İran'a karşı başlatılan savaş, gıda sektörünü de olumsuz etkiledi. Savaşın ilanıyla birlikte enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerinde artış yaşanırken bu durum sofralardaki gider kalemini de yükseltiyor.

HABERİN ÖZETİ

Akaryakıt fiyatları yemek maliyetini vurdu: Tabildota yüzde 20 zam geliyor

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla İran'a karşı başlatılan savaş, enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerindeki artış nedeniyle gıda sektörünü ve özellikle sebze-meyve fiyatlarını olumsuz etkiledi.
Savaşın başlamasıyla meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 15-20 artış yaşandı.
Tarlada 8 lira olan bir ürün, artan maliyetler ve aracılarla markette 50 liraya kadar ulaştı.
Toplu yemek (catering) sektöründe henüz zamlar son tüketiciye yansımadı ancak gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle önümüzdeki 1-1.5 ay içinde kazan enflasyonunun yüzde 20 oranında artması bekleniyor.
Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve hava/kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar erişimi zorlaştırırken, Irak'ta Türk tırlarına getirilen 12 saat içinde ülkeyi terk etme kuralı lojistik sorunlara yol açıyor.
İhracat rotalarında Suudi Arabistan'da sorun yaşanmazken, Irak'taki sorunlar TOBB ve ilgili bakanlıklara iletildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Akaryakıt ücretlerine bağlı olarak nakliye masrafının artmasıyla ilgili Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Türkiye gazetesinden Ömer Temür'e konuştu.

SAVAŞIN BAŞLAMASIYLA SEBZE MEYVEDE YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Nakliye masrafındaki artışın tarladan markete uzanan tedarik zinciri olumsuz etkilediğini belirten Bozdağ, savaşın başından bu yana sadece meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 15-20 artış yaşandığına işaret etti.

TARLADA 8 LİRA MARKETTE 50 LİRA

Tarlada 8 lira değerindeki bir ürünün, artan maliyetlere ek olarak komisyoncuların da araya girmesiyle 26 liraya, market raflarında ise 50 liraya kadar ulaştığını belirten Bozdağ “Toplu yemek (catering) sektöründe zamlar henüz son tüketiciye yansımadı. Tabildot fiyatları genellikle 3 aylık periyotlar hâlinde belirlenir. Şu anda gıda maliyetleri ciddi şekilde arttı. Piyasayı 1-1,5 ay daha gözlemleyeceğiz. Ancak önümüzdeki süreçte bizim maliyetlerimizi ifade eden ‘kazan enflasyonunun’ yüzde 20 oranında artmasını bekliyoruz” dedi.

IRAK'TA TÜRK TIRLARINA ENGEL

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve hava ile kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar sebebiyle bölgeye erişimde zorlandıkları bilgisini veren Bozdağ “İhracat rotalarımızda şu an Suudi Arabistan’da bir sorun yaşamıyoruz; oradaki havalimanlarının dinlenme salonlarına (lounge) ve Katar ordusuna hizmet veriyoruz. Ancak Irak tarafında ciddi problemler var. Irak, tırların 12 saat içinde ülkeyi terk etmesini istiyor. Bir şoförün 8 saat dinlenmesi gerektiği düşünüldüğünde bu kuralın uygulanması fiziksel olarak mümkün değil. Konuyu TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik, çözüm için çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#gıda sektörü
#Nakliye Maliyetleri
#İran Savaşı
#Sebze Meyve Fiyatları
#Irak Tır Engeli
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.