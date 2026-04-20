ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla İran'a karşı başlatılan savaş, gıda sektörünü de olumsuz etkiledi. Savaşın ilanıyla birlikte enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerinde artış yaşanırken bu durum sofralardaki gider kalemini de yükseltiyor.

HABERİN ÖZETİ Akaryakıt fiyatları yemek maliyetini vurdu: Tabildota yüzde 20 zam geliyor ABD ile İsrail'in ortak saldırısıyla İran'a karşı başlatılan savaş, enerji, lojistik ve ambalaj maliyetlerindeki artış nedeniyle gıda sektörünü ve özellikle sebze-meyve fiyatlarını olumsuz etkiledi. Savaşın başlamasıyla meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 15-20 artış yaşandı. Tarlada 8 lira olan bir ürün, artan maliyetler ve aracılarla markette 50 liraya kadar ulaştı. Toplu yemek (catering) sektöründe henüz zamlar son tüketiciye yansımadı ancak gıda maliyetlerindeki artış nedeniyle önümüzdeki 1-1.5 ay içinde kazan enflasyonunun yüzde 20 oranında artması bekleniyor. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve hava/kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar erişimi zorlaştırırken, Irak'ta Türk tırlarına getirilen 12 saat içinde ülkeyi terk etme kuralı lojistik sorunlara yol açıyor. İhracat rotalarında Suudi Arabistan'da sorun yaşanmazken, Irak'taki sorunlar TOBB ve ilgili bakanlıklara iletildi.

Akaryakıt ücretlerine bağlı olarak nakliye masrafının artmasıyla ilgili Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, Türkiye gazetesinden Ömer Temür'e konuştu.

SAVAŞIN BAŞLAMASIYLA SEBZE MEYVEDE YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Nakliye masrafındaki artışın tarladan markete uzanan tedarik zinciri olumsuz etkilediğini belirten Bozdağ, savaşın başından bu yana sadece meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 15-20 artış yaşandığına işaret etti.

TARLADA 8 LİRA MARKETTE 50 LİRA

Tarlada 8 lira değerindeki bir ürünün, artan maliyetlere ek olarak komisyoncuların da araya girmesiyle 26 liraya, market raflarında ise 50 liraya kadar ulaştığını belirten Bozdağ “Toplu yemek (catering) sektöründe zamlar henüz son tüketiciye yansımadı. Tabildot fiyatları genellikle 3 aylık periyotlar hâlinde belirlenir. Şu anda gıda maliyetleri ciddi şekilde arttı. Piyasayı 1-1,5 ay daha gözlemleyeceğiz. Ancak önümüzdeki süreçte bizim maliyetlerimizi ifade eden ‘kazan enflasyonunun’ yüzde 20 oranında artmasını bekliyoruz” dedi.

IRAK'TA TÜRK TIRLARINA ENGEL

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve hava ile kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar sebebiyle bölgeye erişimde zorlandıkları bilgisini veren Bozdağ “İhracat rotalarımızda şu an Suudi Arabistan’da bir sorun yaşamıyoruz; oradaki havalimanlarının dinlenme salonlarına (lounge) ve Katar ordusuna hizmet veriyoruz. Ancak Irak tarafında ciddi problemler var. Irak, tırların 12 saat içinde ülkeyi terk etmesini istiyor. Bir şoförün 8 saat dinlenmesi gerektiği düşünüldüğünde bu kuralın uygulanması fiziksel olarak mümkün değil. Konuyu TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik, çözüm için çalışılıyor” ifadelerini kullandı.