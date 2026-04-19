İslam Memiş'ten altın için 'sert düşüş' uyarısı! Altın vuruş için tarih verdi

Küresel gerilimlerin gölgesinde dalgalanan altın piyasasında gözler kritik haftaya çevrildi. Gram altın 6.900 TL bandında tutunmaya çalışırken altın cephesinde yeni hafta başlangıcı da yatırımcılar tarafından takip ediliyor.
Mart ayındaki sert düşüşün ardından bir "altın vuruş" beklediğini belirten İslam Memiş, 2026 yılı için 2025’teki devasa kâr oranlarının aranmaması gerektiği konusunda uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in altında yeni hafta öngörüleri şöyle:
İSLAM MEMİŞ: ALTIN TARAFINDA EN KÖTÜ GERİDE KALDI
Bu savaş sürecinde altın fiyatları 2 aydır sert bir şekilde dalgalandı. Zirveleri de gördük, dibi de gördük. Altın tarafında en kötü geride kaldı Mart ayında. O 4.400 dolar seviyesini gördük. Gram altın tarafında fiziki altın da 6.300 lira seviyesini gördük ve haftayı da işte 6.900 lira seviyesinin üzerinde tamamlayan bir gram altın, 4.700 dolar seviyesi 4.750 4.800 dolar aralığında bir ons altın var karşımızda.
ALTINDA İKİ İHTİMAL VAR
Şimdi yine iki ihtimal var tabii ki karşımızda. Savaşa devam ya da tamam. Savaşa devam halinde 4.650 4.400 dolar riski yine kenarda durmaya devam edecek. Ama bir barış haberi gelirse 5100 devamında 5200 dolar seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir. Altın vuruşu olacak mı bu yıl sonuna kadar? Evet olacak.
ALTINDA YENİDEN SERT BİR GERİLEME GÖRECEĞİZ AMA...
Altın vuruşla birlikte sert bir şekilde tekrar gerileyen bir fiyatlama göreceğiz. Ama şimdi değil. O ilk ayağını gördük mart ayında sert bir şekilde geriledi. Tekrar yükseltecekler ve tekrar sert bir şekilde dalgalanacak fiyatlar. Buna hazır olmak lazım. Ama sonuca baktığımız zaman yıllık getiriye baktığımız zaman yatırımcısı zarar eder mi bu yıl altın tarafında? Hayır.
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA 'ALTIN' UYARI
Ama 2025 yılının kasım ayından itibaren açıkladığım Tek bir şey var. 2026 yılında altın ve gümüş tarafında çok yüksek beklentilere girmeyin. Yükselir mi? Evet. Tekrar yatırımcısı da kazandırır mı? Evet. Ama 2025 yılında olduğu gibi %110 gram altın tarafında, %87 ons altın tarafında veya gümüş tarafında %200 gram tarafında, %150 ons tarafında böyle bir beklenti içine girmemek lazım.
İSLAM MEMİŞ 2026 'ALTIN YIL' DEĞİL
Ben ocak ayından beri kasım ayından tutun da 3 aydır bunu sık sık dillendirdim. Ona göre herkes plan yapması lazım. Altın, gümüş yine güvenli limandır. Orta ve uzun vadede yatırımcıya kazandırır. Ama 2025 yılındaki getirileri bu yıl size vermez.
ALTINDA GERİ ÇEKİLMELERİN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM
Ama 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yani uzun vadeli yatırımcılar aslında bu savaş bahanesi ile birlikte bunları bir fırsat olarak değerlendirmesi lazım. Her ne kadar mart ayında sert geri çekilmeler görsek de bu işten en çok memnun olanlar düğün yapacaklar.
DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN FIRSAT OLDU
Mesela örnek verelim. Bir tane 10 gramlık ajda bilezikte 10.000 lira fiyat fark etti 3 ayda. 3 aylık fiyatta 0.000 lira fiyatın geri gelmesi düğün yapacakları için büyük bir rakam. O yüzden onlar da bu süreci sevinçle karşılamış oldu."