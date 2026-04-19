Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İslam Memiş'ten altın için 'sert düşüş' uyarısı! Altın vuruş için tarih verdi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 15:15
1
Küresel gerilimlerin gölgesinde dalgalanan altın piyasasında gözler kritik haftaya çevrildi. Gram altın 6.900 TL bandında tutunmaya çalışırken altın cephesinde yeni hafta başlangıcı da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 

Mart ayındaki sert düşüşün ardından bir "altın vuruş" beklediğini belirten İslam Memiş, 2026 yılı için 2025’teki devasa kâr oranlarının aranmaması gerektiği konusunda uyardı. 

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş’in altında yeni hafta öngörüleri şöyle: 

2
İSLAM MEMİŞ: ALTIN TARAFINDA EN KÖTÜ GERİDE KALDI 

Bu savaş sürecinde altın fiyatları 2 aydır sert bir şekilde dalgalandı. Zirveleri de gördük, dibi de gördük. Altın tarafında en kötü geride kaldı Mart ayında. O 4.400 dolar seviyesini gördük. Gram altın tarafında fiziki altın da 6.300 lira seviyesini gördük ve haftayı da işte 6.900 lira seviyesinin üzerinde tamamlayan bir gram altın, 4.700 dolar seviyesi 4.750 4.800 dolar aralığında bir ons  altın var karşımızda. 

 

 

3
ALTINDA İKİ İHTİMAL VAR 

Şimdi yine iki ihtimal var tabii ki karşımızda. Savaşa devam ya da tamam. Savaşa devam halinde 4.650 4.400 dolar riski yine kenarda durmaya devam edecek. Ama bir barış haberi gelirse 5100 devamında 5200 dolar seviyesine kadar bu yükselişler devam edebilir. Altın vuruşu olacak mı bu yıl sonuna kadar? Evet olacak. 

4
ALTINDA YENİDEN SERT BİR GERİLEME GÖRECEĞİZ AMA...

Altın vuruşla birlikte sert bir şekilde tekrar gerileyen bir fiyatlama göreceğiz. Ama şimdi değil. O ilk ayağını gördük mart ayında sert bir şekilde geriledi. Tekrar yükseltecekler ve tekrar sert bir şekilde dalgalanacak fiyatlar. Buna hazır olmak lazım. Ama sonuca baktığımız zaman yıllık getiriye baktığımız zaman yatırımcısı zarar eder mi bu yıl altın tarafında? Hayır. 

5
İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCIYA 'ALTIN' UYARI

Ama 2025 yılının kasım ayından itibaren açıkladığım Tek bir şey var. 2026 yılında altın ve gümüş tarafında çok yüksek beklentilere girmeyin. Yükselir mi? Evet. Tekrar yatırımcısı da kazandırır mı? Evet. Ama 2025 yılında olduğu gibi %110 gram altın tarafında, %87 ons altın tarafında veya gümüş tarafında %200 gram tarafında, %150 ons tarafında böyle bir beklenti içine girmemek lazım. 

 

6
İSLAM MEMİŞ 2026 'ALTIN YIL' DEĞİL

Ben ocak ayından beri kasım ayından tutun da 3 aydır bunu sık sık dillendirdim. Ona göre herkes plan yapması lazım. Altın, gümüş yine güvenli limandır. Orta ve uzun vadede yatırımcıya kazandırır. Ama 2025 yılındaki getirileri bu yıl size vermez. 

7
ALTINDA GERİ ÇEKİLMELERİN FIRSAT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM

Ama 2027 ve 2028 yılının hazırlığını yapan yani uzun vadeli yatırımcılar aslında bu savaş bahanesi ile birlikte bunları bir fırsat olarak değerlendirmesi lazım. Her ne kadar mart ayında sert geri çekilmeler görsek de bu işten en çok memnun olanlar düğün yapacaklar. 

 

8
DÜĞÜN YAPACAKLAR İÇİN FIRSAT OLDU 

Mesela örnek verelim. Bir tane 10 gramlık ajda bilezikte 10.000 lira fiyat fark etti 3 ayda. 3 aylık fiyatta 0.000 lira fiyatın geri gelmesi düğün yapacakları için büyük bir rakam. O yüzden onlar da bu süreci sevinçle karşılamış oldu."

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.