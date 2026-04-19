SON DAKİKA!
Kredi kartı limitleri düşürülmeyecek iddiası gündem oldu! BDDK'dan açıklama geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı ya da mevcut düzenlemelerin ertelendiği yönündeki haberlere açıklık getirdi. Kurum, bu konuda henüz alınmış yeni bir karar olmadığını duyurdu. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 15:24

ve Denetleme Kurumunca () kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların devam ettiği ve bu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini ve bu konudaki yeni bir kararın henüz alınmadığını bildirdi.
BDDK'den yapılan açıklamada, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde teknik ve idari çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Bu çalışmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.
Mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı vurgulandı.
BDDK'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29 Ocak 2026 tarihli ve 11367 sayılı Kararı kapsamında, kredi kartı limitlerine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bankalar ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde yürütülen teknik ve idari çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, mevcut durumda söz konusu düzenlemelere yönelik alınmış yeni bir kararın bulunmadığı ifade edildi.

https://x.com/BDDKResmi/status/2045807534921900080?s=20

