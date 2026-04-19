Ucuz konut kredisi için yeni rakamlar! Yanlış seçim yapan 2 milyon TL fazla ödüyor

Konut kredisi piyasasında bankalar arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı. 120 ay vadeli 1,5 milyon TL kredi için en düşük %2,63 ile en yüksek %3,90 arasında değişen faiz oranları, toplam geri ödemede tam 2,1 milyon TL’lik bir uçurum yaratıyor.
'En uygun' ve 'en maliyetli' bankayı ayıran bu devasa fark, yanlış tercihin bedelini bir daire fiyatına kadar yükseltiyor.
İşte banka banka 120 ay vadeli 1 buçuk milyon TL'lik kredinin detayları...
Kuveyt Türk
Oran: %2,63 (Kâr Payı)
Aylık Taksit: 41.281 TL
Toplam Ödeme: 4.978.295 TL
QNB
Oran: %2,64
Aylık Taksit: 41.416 TL
Toplam Ödeme: 4.997.698 TL
Türkiye Finans
Oran: %2,67 (Kâr Payı)
Aylık Taksit: 41.820 TL
Toplam Ödeme: 5.045.888 TL
Halkbank
Oran: %2,69
Aylık Taksit: 42.091 TL
Toplam Ödeme: 5.090.228 TL
Albaraka
Oran: %2,69 (Kâr Payı)
Aylık Taksit: 42.091 TL
Toplam Ödeme: 5.066.626 TL
VakıfBank
Oran: %2,80 (Kâr Payı)
Aylık Taksit: 43.585 TL
Toplam Ödeme: 5.265.463 TL
Akbank
Oran: %2,85
Aylık Taksit: 44.269 TL
Toplam Ödeme: 5.356.542 TL
TEB
Oran: %2,85
Aylık Taksit: 44.269 TL
Toplam Ödeme: 5.341.068 TL
Ziraat Bankası
Oran: %3,19
Aylık Taksit: 48.981 TL
Toplam Ödeme: 5.905.336 TL
DenizBank
Oran: %3,31
Aylık Taksit: 50.667 TL
Toplam Ödeme: 6.107.732 TL
Şekerbank
Oran: %3,58
Aylık Taksit: 54.500 TL
Toplam Ödeme: 6.562.144 TL
Anadolubank
Oran: %3,90
Aylık Taksit: 59.099 TL
Toplam Ödeme: 7.118.998 TL