Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ucuz konut kredisi için yeni rakamlar! Yanlış seçim yapan 2 milyon TL fazla ödüyor

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 11:04
Ucuz konut kredisi için yeni rakamlar! Yanlış seçim yapan 2 milyon TL fazla ödüyor

Konut kredisi piyasasında bankalar arasındaki makas hiç olmadığı kadar açıldı. 120 ay vadeli 1,5 milyon TL kredi için en düşük %2,63 ile en yüksek %3,90 arasında değişen faiz oranları, toplam geri ödemede tam 2,1 milyon TL’lik bir uçurum yaratıyor.

 'En uygun' ve 'en maliyetli' bankayı ayıran bu devasa fark, yanlış tercihin bedelini bir daire fiyatına kadar yükseltiyor. 

İşte banka banka 120 ay vadeli 1 buçuk milyon TL'lik kredinin detayları...

 

Bankaların 1,5 Milyon TL Konut Kredileri (120 Ay)

Kuveyt Türk

Oran: %2,63 (Kâr Payı)

Aylık Taksit: 41.281 TL

Toplam Ödeme: 4.978.295 TL

QNB

Oran: %2,64

Aylık Taksit: 41.416 TL

Toplam Ödeme: 4.997.698 TL

Türkiye Finans

Oran: %2,67 (Kâr Payı)

Aylık Taksit: 41.820 TL

Toplam Ödeme: 5.045.888 TL

 

Halkbank

Oran: %2,69

Aylık Taksit: 42.091 TL

Toplam Ödeme: 5.090.228 TL

 

Albaraka

Oran: %2,69 (Kâr Payı)

Aylık Taksit: 42.091 TL

Toplam Ödeme: 5.066.626 TL

 

VakıfBank

Oran: %2,80 (Kâr Payı)

Aylık Taksit: 43.585 TL

Toplam Ödeme: 5.265.463 TL

 

Akbank 

Oran: %2,85

Aylık Taksit: 44.269 TL

Toplam Ödeme: 5.356.542 TL

 

TEB

Oran: %2,85

Aylık Taksit: 44.269 TL

Toplam Ödeme: 5.341.068 TL

 

Ziraat Bankası

Oran: %3,19

Aylık Taksit: 48.981 TL

Toplam Ödeme: 5.905.336 TL

 

DenizBank

Oran: %3,31

Aylık Taksit: 50.667 TL

Toplam Ödeme: 6.107.732 TL

 

Şekerbank

Oran: %3,58

Aylık Taksit: 54.500 TL

Toplam Ödeme: 6.562.144 TL

 

Anadolubank

Oran: %3,90

Aylık Taksit: 59.099 TL

Toplam Ödeme: 7.118.998 TL

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.