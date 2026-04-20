Bulgaristan seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Radev'in partisi fark attı

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu, rakiplerine büyük fark attı ve seçimi ilk sırada tamamladı.

Bulgaristan seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Radev'in partisi fark attı
20.04.2026
saat ikonu 01:44
20.04.2026
saat ikonu 01:44

Bulgaristan genel seçimlerinde sonuçlar belli oldu. Ülkenin devlet televizyonunun paylaştığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 90'dan fazlası sayılırken; Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.

HABERİN ÖZETİ

Bulgaristan seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Radev'in partisi fark attı

Bulgaristan'da yapılan genel seçimlerde Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 45'ini alarak 240 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazandı.
Radev, zaferi 'umudun güvensizliğe karşı zaferi' ve 'özgürlüğün korkuya karşı zaferi' olarak nitelendirdi.
GERB oyların yüzde 12'sini, PP-DB oyların yüzde 12'sini, HÖH oyların yüzde 6'sını ve Vızrajdane oyların yüzde 4'ünü alarak barajı aşan partiler oldu.
Radev, kariyerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yaptı ve siyasete girmeden önce korgeneral rütbesine yükseldi.
2016 yılında cumhurbaşkanı seçilen Radev, 2021'de ikinci kez cumhurbaşkanı olarak yeniden seçildi.
Radev'in AB politikalarına temkinli yaklaştığı ve Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği yönündeki açıklamaları dikkat çekti.
Radev, Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi konusunda çekinceli bir tutum sergiledi.
"BU, UMUDUN GÜVENSİZLİĞE KARŞI ZAFERİ"

Başkent Sofya'daki parti merkezinde basına açıklamada bulunan Radev, "Bu sadece ilk adım. Bu, umudun güvensizliğe karşı zaferidir, özgürlüğün korkuya karşı zaferidir. Beklentiler büyük, umutlar büyük. Bu da büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. Yeniden seçime gidilmemesi için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Radev, "güçlü bir Avrupa'nın içinde, güçlü bir Bulgaristan olması gerektiği" mesajını verdi.

Paylaşılan verilere göre, Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) oyların yüzde 12'sini, Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) oyların yüzde 12'sini alırken, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) oyların yüzde 6'sını ve Vızrajdane (Diriliş) partisi de oyların yüzde 4'ünü alarak barajı aşan partiler oldu.

RUMEN RADEV KİMDİR?

Bulgaristan'ın Dimitrovgrad kentinde 1963'te dünyaya gelen Radev, "ülkenin en tecrübeli jet pilotu" olarak ilerlediği kariyerinde, korgeneral rütbesine kadar yükselerek Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Radev, askeri görevinden 2016'da ayrılarak siyasete girdi, aynı yıl yapılan seçimde cumhurbaşkanı seçildi.

Bulgaristan'da 2021'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci dönemi için yeniden seçilen Radev, Ocak 2026'da görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Ülkede yapılan seçimi Radev'in kurduğu İlerici Bulgaristan Koalisyonu önde tamamlarken, Bulgar siyasetçinin cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı 10 yıldaki icraatları tekrar gündeme geldi.

Radev'in, (AB) politikalarına "temkinli" yaklaştığı bilinirken, "Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarıyla dikkati çekmişti.

Ukrayna'ya askeri yardım gönderilmesi hususunda çekinceli tutum sergileyen Radev, eski başbakan Boyko Borisov ile yaşadığı gerilimlerle de sık sık gündeme gelmişti.

Radev, 2025'te avroya geçiş için referandum yapılmasını önermiş, bu kararın doğrudan halk tarafından verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

