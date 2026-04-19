Tırmanan enerji krizi, benzin fiyatlarını fırlattı, ilginç öneri geldi: Yakıt tasarruflu sürüş teknikleri dersi

ABD ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı anlaşmazlığı nedeniyle tırmanan enerji krizi için Avrupa ülkeleri harekete geçti. Avrupa Komisyonu, yakıt tasarruflu sürüş teknikleri derslerini gündeme getirdi.

GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 15:22
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 15:25

ABD, İran, İsrail savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizine krizi de eklendi. Cuma günü İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla yeniden yeşeren umutlar cumartesi günü ise Boğaz'ın kapatılmasıyla söndü. Hali hazırda çeken ülkeler önlemlerini artırırken Avrupa'dan ilginç bir öneri geldi.

ABD, İran, İsrail savaşı ve Hürmüz Boğazı kriziyle derinleşen enerji krizine karşı Avrupa Komisyonu, tüketimi azaltmaya yönelik geniş çaplı önlemler içeren bir acil enerji paketi taslağı hazırladı.
Taslak, Avrupa'nın sık yaşanan enerji şoklarına karşı savunmasız kalmayı göze alamayacağını belirtiyor.
Öneriler arasında yakıt tüketimini azaltmak için “eko-sürüş farkındalığı ve eğitimleri”, şehirlerde araçsız günler, bisiklet yollarının genişletilmesi ve kargo bisikletlerinin teşvik edilmesi yer alıyor.
Şirketlerin iş amaçlı hava yolculuklarını sınırlaması zorunlu kılınacak.
Hükümetler haftada en az bir gün uzaktan çalışmayı teşvik edecek, toplu taşıma ücretlerini düşürecek veya ücretsiz hale getirecek.
Yakıt tasarrufu için yük gemilerinin hızlarının düşürülmesi ve binaların kazan sıcaklıklarının düşürülmesi veya klima ayarlarının değiştirilmesi teşvik edilecek.
Politico’da yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’nun bu hafta sunması beklenen acil enerji paketinin taslağında tüketimi azaltmaya yönelik geniş bir önlem yelpazesi bulunuyor. Elde edilen taslakta “Avrupa giderek daha sık yaşanan enerji şoklarına karşı savunmasız kalmayı göze alamaz” ifadeleri yer alıyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLARI HEDEF ALAN PRATİK TAVSİYELER

Önerinin merkezinde, günlük alışkanlıkları hedef alan pratik tavsiyeler yer alıyor. Bunlar arasında yakıt tüketimini azaltmak için “eko-sürüş konusunda farkındalık artırılması ve eğitimler verilmesi” önerisinin yanı sıra şehirlerde araçsız günler düzenlenmesi, bisiklet yollarının genişletilmesi, teslimatlar için kargo bisikletlerinin teşvik edilmesi ve şirketlerin iş amaçlı hava yolculuklarını sınırlamasının zorunlu kılınması da bulunuyor.

YAKIT TASARRUFU NASIL SAĞLANIR?

Hükümetlerin ayrıca haftada en az bir gün uzaktan çalışmayı teşvik etmesi, toplu taşıma ücretlerini düşürmesi ya da bazı kullanıcılar için ücretsiz hale getirmesi ve insanları özel araç kullanımından uzaklaştırması öneriliyor. Diğer öneriler arasında, yakıt tasarrufu sağlamak için yük gemilerinin hızlarını düşürmesinin teşvik edilmesi ve kamu ile ticari binaların kazan sıcaklıklarını düşürmesi ya da klima ayarlarını değiştirmesinin istenmesi de yer alıyor.

AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Mart ayı sonunda Avrupalılara evden çalışma ve seyahatleri azaltma çağrısı yapmıştı.

