Tırmanan enerji krizi, benzin fiyatlarını fırlattı, ilginç öneri geldi: Yakıt tasarruflu sürüş teknikleri dersi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD, İran, İsrail savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizine Hürmüz Boğazı krizi de eklendi. Cuma günü İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açmasıyla yeniden yeşeren umutlar cumartesi günü ise Boğaz'ın kapatılmasıyla söndü. Hali hazırda enerji krizi çeken ülkeler önlemlerini artırırken Avrupa'dan ilginç bir öneri geldi.
Politico’da yer alan habere göre, Avrupa Komisyonu’nun bu hafta sunması beklenen acil enerji paketinin taslağında tüketimi azaltmaya yönelik geniş bir önlem yelpazesi bulunuyor. Elde edilen taslakta “Avrupa giderek daha sık yaşanan enerji şoklarına karşı savunmasız kalmayı göze alamaz” ifadeleri yer alıyor.
Önerinin merkezinde, günlük alışkanlıkları hedef alan pratik tavsiyeler yer alıyor. Bunlar arasında yakıt tüketimini azaltmak için “eko-sürüş konusunda farkındalık artırılması ve eğitimler verilmesi” önerisinin yanı sıra şehirlerde araçsız günler düzenlenmesi, bisiklet yollarının genişletilmesi, teslimatlar için kargo bisikletlerinin teşvik edilmesi ve şirketlerin iş amaçlı hava yolculuklarını sınırlamasının zorunlu kılınması da bulunuyor.
Hükümetlerin ayrıca haftada en az bir gün uzaktan çalışmayı teşvik etmesi, toplu taşıma ücretlerini düşürmesi ya da bazı kullanıcılar için ücretsiz hale getirmesi ve insanları özel araç kullanımından uzaklaştırması öneriliyor. Diğer öneriler arasında, yakıt tasarrufu sağlamak için yük gemilerinin hızlarını düşürmesinin teşvik edilmesi ve kamu ile ticari binaların kazan sıcaklıklarını düşürmesi ya da klima ayarlarını değiştirmesinin istenmesi de yer alıyor.
AB Enerji Komiseri Dan Jørgensen, Mart ayı sonunda Avrupalılara evden çalışma ve seyahatleri azaltma çağrısı yapmıştı.