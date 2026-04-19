ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmeleri rafa kalktı. Hürmüz Boğazı krizi, ABD ablukası nedeniyle yeniden başladı.

HABERİN ÖZETİ ABD, İran, İsrail savaşı için geri sayım! Her şey sil baştan ABD ve İran arasındaki müzakere görüşmelerinin rafa kalkması ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin yeniden başlamasıyla Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, ABD'li yetkililer savaşın yeniden başlayabileceği uyarısında bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki durum odasında Hürmüz Boğazı krizi ve İran ile müzakereleri görüşmek üzere bir toplantı düzenlediğini öne sürdü. Axios'a konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, müzakerelerde kısa süre içinde ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söyledi. Beyaz Saray'daki toplantıya ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve CIA Direktörü John Ratcliffe gibi isimlerin katıldığı belirtildi. Müzakerelere yakın ABD'li kaynaklar, İran'ın ABD ile yürürlükteki ateşkes sona erene kadar boğazı açık tutma kararından geri adım atmasının, uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve stokları konusunda uzlaşamamaktan kaynaklandığını belirtti. Başkan Trump, İran'ın ABD'ye şantaj yapamayacağını belirterek, görüşmelerin sert bir duruşla sürdüğünü ifade etti.

Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu sabah Beyaz Saray’daki durum odasında Hürmüz Boğazı çevresindeki krizi ve İran ile müzakereleri görüşmek üzere toplantı düzenlediğini öne sürdü.

İki ABD’li yetkiliye dayandırılan haberde üst düzey bir ABD’li yetkilinin, müzakerelerde kısa süre içinde bir ilerleme sağlanmazsa savaşın gelecek günlerde yeniden başlayabileceğini söylediği öne sürüldü.

BEYAZ SARAY'DA HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Yetkilinin açıklamasına göre Beyaz Saray’daki toplantıya ABD-İran müzakerelerinin bir sonraki turuna katılması beklenen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de katıldı. Toplantıda ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Macro Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susie Wiles, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine’in de yer aldığı kaydedildi. Toplantıya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

''İRAN'IN GERİ ADIM ATMA SEBEBİ URANYUM''

Ayrıca müzakerelere yakın ABD’li kaynaklar, Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Kaynaklar, İran’ın ABD ile yürürlükteki ateşkes sona erene kadar boğazı açık tutma kararından geri adım atmasının, tarafların İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve stokları konusunda uzlaşamamasından kaynaklandığını belirtti.

''İRAN ABD'YE ŞANTAJ YAPAMAZ''

Trump yaptığı son açıklamada, "Boğazı tekrar kapatmak istediler, biliyorsunuz, yıllardır yaptıkları gibi. İran, ABD’ye şantaj yapamaz. Aslında artık birçok gemi Texas’a geliyor. Louisiana’ya gemiler geliyor. Buna alıştılar ve belki de bunu yapmaya devam ederler. Oldukça iyi sonuç verdi" demişti.

Görüşmelerin çok iyi gittiğini vurgulayan Trump, "Göreceğiz. Günün sonunda bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok insan öldürdüler" ifadelerini kullanmıştı.