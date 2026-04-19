Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Komşuda seçim heyecanı: Bulgarlar 5 yılda 8. kez sandık başına gidiyorlar

Bulgaristan’da son 5 yıldır yaşanan siyasi istikrarsızlık nedeniyle bir kez daha seçim heyecanı yaşanıyor. Son 5 yılda 8. Kez gerçekleşen seçimlerde 6,5 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor. Yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşları için de birçok ülkede sandık kurulurken, Türkiye genelinde toplam 27 noktada oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.04.2026
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
19.04.2026
saat ikonu 11:41

Bulgaristan’daki erken genel seçimler için oy verme işlemi İstanbul’da da başladı. Beşiktaş’ta sabah saatlerinde başlayan oy kullanma sürecinde seçmenler sandık başındaki yerini aldı. İstanbul'da kurulan sandıklarda yoğunluk yaşandığı görüldü.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

SABAH SAATLERİNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

İstanbul’da Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan noktada bulunan Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulan sandıklarda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

“EMEĞİMİZİ GASP ETTİLER”

Sabah erken saatlerde oy vermek için sandık başına gelen Bilal Yıldırım "Bulgaristan seçimleri ile ilgili görevimizi yapmaya geldik. Sultangazi’deyiz üç-beş yıldır buradayız. Oy atacağımız partiyi tam tanımıyoruz seçim sonucu ne olur bilemiyorum. Biraz haklarımızı gasp ettiler. Onları düzeltmek lazım. Bizim orada emeğimiz var bizim emeğimizi gasp ettiler. Emekli maaşımız düzgün değil. Düşük maaşlarımız bu konu ile ilgili bir şeyler yapılsın" dedi.

“HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN OY KULLANIYORUZ”

Oy kullanmaya gelen Hatice Akçay ise "Haklarımızı almak için oy kullanıyoruz. Orda da haklarımızı almak, biz ile ilgili partilerin kazanmasını istiyoruz. Rahat giriş-çıkış olsun" ifadelerini kullandı.

Bir başka seçmen Mehmet Cesur ise "Bugün vatandaşlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sabah erken geldik diye düşünüyorduk ama bayağı bir yoğunluk var. Bu bizim için iyi bir şey. Herkes görevini layığı ile yerine getirirse olaylar daha farklı gelişir bu da iyi olur. Hepimiz için iyi olur" şeklinde konuştu.

Oy kullanmaya gelen Ayşe Şen " Hak eden kazansın. Bir oy kaçırmadık bu zamana kadar. Türklük orada da olsa kaybolmasın" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#emekli maaşı
#Bulgaristan Erken Genel Seçimler
#İstanbul Oy Kullanma
#Türk Azınlık Hakları
#Göçmen Seçmen
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.