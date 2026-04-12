 Nalan Güler Güven

Macaristan genel seçimlerinde rekor katılım: Sandıktan Orban mı, Magyar mı çıkacak? Gözler sonuçlarda

Macaristan’da sabah saatlerinde başlayan oy verme işlemi 19.00 itibarıyla sona erdi. Katılım oranının yüzde 74’ü aşarak tarihi bir seviyeye ulaştığı seçimlerde, Başbakan Viktor Orban ile muhalif lider Peter Magyar arasındaki yarışın Avrupa Birliği dengelerini de etkilemesi bekleniyor.

Macaristan genel seçimlerinde rekor katılım: Sandıktan Orban mı, Magyar mı çıkacak? Gözler sonuçlarda
12.04.2026
20:28
12.04.2026
Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona erdi. Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 19.00'da tamamlandı.

Macaristan genel seçimlerinde rekor katılım: Sandıktan Orban mı, Magyar mı çıkacak? Gözler sonuçlarda

Macaristan'da 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimlerde oy verme işlemi sona ererken, katılım oranında tarihi bir yükseliş yaşandı.
Sabah 06.00'da başlayan oy verme işlemi saat 19.00'da tamamlandı.
Saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı %74,23'e ulaştı.
Yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak rekor kırdı.
Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.
Seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Fidesz ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.
Seçim sonuçlarının Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.
TARİHİ KATILIM ORANI: YÜZDE 74’Ü AŞTI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) verilerine göre saat 17.00 itibarıyla genel seçime katılım 74,23'ü buldu. 2022 genel seçimlerinde yine 17.00'de ölçülen katılım oranı ise 62,9 olarak açıklanmıştı.

İlk seçim sonuçlarının kısa süre içerisinde Ulusal Seçim Ofisi tarafından duyurulması bekleniyor.

NVI'den genel seçime ilişkin yapılan açıklamaya göre, bu yıl yabancı temsilciliklerde oy kullanmak için kayıt yaptıran seçmen sayısı 90 bini aşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Macaristan genel seçimlerinde rekor katılım: Sandıktan Orban mı, Magyar mı çıkacak? Gözler sonuçlarda

Uzaktan oy kullananların sayısı ise yaklaşık 224 bine ulaşarak rekor kırdı.

Vatandaşlar ülke genelindeki 10 bin 47 seçim merkezinde oy kullandı.

İKİ LİDER, İKİ FARKLI VİZYON

Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Seçim sonuçlarına göre meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Sonuçların yalnızca ülkenin iç siyaseti değil Avrupa Birliği'nin siyasi dengeleri açısından da belirleyici olacağı belirtiliyor.

