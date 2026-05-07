Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programında Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığını açıkladı.

GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 21:47
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 22:21

Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Eski Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Başkan 'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

ÖZKAN YALIM VE GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Gürlek gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Gökhan Böcek’in de beyanları alındı."

TAHLİYE OLACAKLAR MI?

Bakan Gürlek "Tahliye olup olmama ihtimali" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Şimdi şöyle, her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."

