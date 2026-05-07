Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Başkan Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada tutuklanan Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği bildirildi. Uşak Eski Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandı. Tutuklama gerekçeleri rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıdır. Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Gürlek gelişmeyi şu sözlerle duyurdu:

"Özkan Yalım’ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlıktan beyanda bulunduğunu duydum. Gökhan Böcek’in de etkin pişmanlık beyanları alındı."

TAHLİYE OLACAKLAR MI?

Bakan Gürlek "Tahliye olup olmama ihtimali" ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Şimdi şöyle, her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım. Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım. Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir."