Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak. Gürlek’in canlı yayında faili meçhul cinayet soruşturmalarından belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına, CHP’de tartışma yaratan “Mutlak Butlan Davası”ndan yeni infaz paketine kadar birçok başlıkta açıklama yapması bekleniyor.
Programda ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sorular da gündeme gelecek. Gazeteci Gürkan Hacır ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Gürlek’in açıklamaları kamuoyunda merakla takip ediliyor.
Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:
-Toplumda hassasiyet oluşturan durumlar var. Gülistan Doku, Rabia Naz gibi toplumu rahatsız eden olaylar var. Faili meçhul cinayetleri araştıran bir daire başkanlığı kurduk. Hassas bir süreç var. Gülistan Doku olayında da 2025'te gizli tanık beyanıyla hareketlendi. Asıl amacımız empati yapmak. Ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir olayı çözer, suç varsa fail vardır. 638 dosya inceleniyor.
-Zaman aşımı geçmiş dosyalara yapılacak bir şey yok. 30 yıllık bir süre var. Savcı arkadaşlarımız sonuna kadar dosyaları araştırıyorlar, inceliyorlar. Her dosya açılacak anlamına gelmiyor. Ama incelenecek.