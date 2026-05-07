Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan “Gündem Özel” programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak. Gürlek’in canlı yayında faili meçhul cinayet soruşturmalarından belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına, CHP’de tartışma yaratan “Mutlak Butlan Davası”ndan yeni infaz paketine kadar birçok başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de katıldığı “Gündem Özel” programında faili meçhul cinayetler, yolsuzluk operasyonları, “Mutlak Butlan Davası”, yeni infaz paketi ve “Terörsüz Türkiye” süreci gibi gündemdeki önemli konular hakkında açıklamalarda bulunacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'deki “Gündem Özel” programında açıklama yapacak. Programda faili meçhul cinayet soruşturmaları, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları konuşulacak. CHP'deki “Mutlak Butlan Davası” ve yeni infaz paketi hakkında da değerlendirmeler yer alacak. “Terörsüz Türkiye” süreci de programda ele alınacak konular arasında bulunuyor. Program, Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularıyla saat 21.00'de yayınlanacak.

Programda ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sorular da gündeme gelecek. Gazeteci Gürkan Hacır ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Gürlek’in açıklamaları kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

-Toplumda hassasiyet oluşturan durumlar var. Gülistan Doku, Rabia Naz gibi toplumu rahatsız eden olaylar var. Faili meçhul cinayetleri araştıran bir daire başkanlığı kurduk. Hassas bir süreç var. Gülistan Doku olayında da 2025'te gizli tanık beyanıyla hareketlendi. Asıl amacımız empati yapmak. Ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir olayı çözer, suç varsa fail vardır. 638 dosya inceleniyor.

-Zaman aşımı geçmiş dosyalara yapılacak bir şey yok. 30 yıllık bir süre var. Savcı arkadaşlarımız sonuna kadar dosyaları araştırıyorlar, inceliyorlar. Her dosya açılacak anlamına gelmiyor. Ama incelenecek.