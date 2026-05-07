Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de yayınlanan "Gündem Özel" programında konuk oluyor. Gürlek hazırlanan yargı paketinden, faili meçhul cinayet soruşturmaları, belediyelere yönelik operasyonlar ve "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin çok sayıda konuya değinecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 20:50
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 21:08

, ekranlarında yayınlanan “” programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunacak. Gürlek’in canlı yayında faili meçhul cinayet soruşturmalarından belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına, CHP’de tartışma yaratan “Mutlak Butlan Davası”ndan yeni infaz paketine kadar birçok başlıkta açıklama yapması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek TGRT Haber'de gündemi değerlendiriyor

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'de katıldığı “Gündem Özel” programında faili meçhul cinayetler, yolsuzluk operasyonları, “Mutlak Butlan Davası”, yeni infaz paketi ve “Terörsüz Türkiye” süreci gibi gündemdeki önemli konular hakkında açıklamalarda bulunacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber'deki “Gündem Özel” programında açıklama yapacak.
Programda faili meçhul cinayet soruşturmaları, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları konuşulacak.
CHP'deki “Mutlak Butlan Davası” ve yeni infaz paketi hakkında da değerlendirmeler yer alacak.
“Terörsüz Türkiye” süreci de programda ele alınacak konular arasında bulunuyor.
Program, Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularıyla saat 21.00'de yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

Programda ayrıca “Terörsüz Türkiye” sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin sorular da gündeme gelecek. Gazeteci Gürkan Hacır ile TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Gürlek’in açıklamaları kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLER

-Toplumda hassasiyet oluşturan durumlar var. Gülistan Doku, Rabia Naz gibi toplumu rahatsız eden olaylar var. Faili meçhul cinayetleri araştıran bir daire başkanlığı kurduk. Hassas bir süreç var. Gülistan Doku olayında da 2025'te gizli tanık beyanıyla hareketlendi. Asıl amacımız empati yapmak. Ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir olayı çözer, suç varsa fail vardır. 638 dosya inceleniyor.

-Zaman aşımı geçmiş dosyalara yapılacak bir şey yok. 30 yıllık bir süre var. Savcı arkadaşlarımız sonuna kadar dosyaları araştırıyorlar, inceliyorlar. Her dosya açılacak anlamına gelmiyor. Ama incelenecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni anayasa mesajı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir kararı! Bakan Gürlek aileyle görüştü
ETİKETLER
#tgrt haber
#Akın Gürlek
#adalet bakanı
#Gündem Özel
#Infaz Paketi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.