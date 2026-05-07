Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konkordato sürecinin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla yeni bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Gürlek, şirketlerin bu hakkı yalnızca bir kez kullanabileceğini ve hayatta kalamayanların iflasına karar verileceğini vurguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 18:28

Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bölge milletvekilleriyle yapılan toplantıların faydalı geçtiğini ifade eden Gürlek, "Bu toplantılar hem bölgenin sorunlarını anlamak açısından hem de eksiklikleri görmek açısından bize fayda getiriyor" diye konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkat çekerek yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.
Konkordato uygulamasının kötüye kullanıldığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Konkordato kararının yalnızca bir kez alınabilmesi düşünüldüğü ifade edildi.
E-Tebligat düzenlemesiyle 5 günlük süre içinde tebligat yapılmış sayılacağı açıklandı.
12. Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğü ve bölgelerin ihtiyaçlarının önemli olduğu vurgulandı.
Sosyal medyada kimlik doğrulama sistemi konusunda geçiş süreci öngörüldüğü belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

Milletvekillerinin öneri ve değerlendirmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, "İstişarede fayda var" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor

"KONKORDATO SÜRECİ KÖTÜYE KULLANILIYOR"

uygulamasının kötüye kullanıldığına dikkat çeken Bakan Gürlek, "Konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak, iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor" dedi.

Konkordato konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek, "Bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" ifadelerini kullandı.

Konkordato kararının yalnızca bir kez alınabilmesine yönelik düzenleme düşündüklerini kaydeden Gürlek, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor

"5 GÜNDE TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAK"

E-Tebligat düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, söz konusu yasanın halen TBMM gündeminde olduğunu belirterek, "Yeni düzenleme ile artık 5 günlük süre içerisinde tebligat yapılmış sayılacak" dedi.

12’nci hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları ve milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bu konu henüz bitme aşamasına gelmedi" diye konuştu.

Sosyal medyada kimlik doğrulama sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıldığını belirtti. Gürlek, sosyal medyaya kimlikle giriş konusunda bir geçiş süreci öngördüklerini ifade etti. Bakan Gürlek ayrıca, "Yargının Etkinliği Bürosu" ile "Alo Adalet" sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yeni anayasa mesajı
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz
ETİKETLER
#Yargı Paketi
#konkordato
#adalet bakanı
#E-tebligat
#Sosyal Medya Kimlik Doğrulama
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.