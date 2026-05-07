Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle Ankara Hakimevi’nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Bölge milletvekilleriyle yapılan toplantıların faydalı geçtiğini ifade eden Gürlek, "Bu toplantılar hem bölgenin sorunlarını anlamak açısından hem de eksiklikleri görmek açısından bize fayda getiriyor" diye konuştu.

HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu: Konkordato suiistimaline karşı yeni düzenleme geliyor Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ege Bölgesi milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısında konkordato sürecinin kötüye kullanıldığına dikkat çekerek yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Konkordato uygulamasının kötüye kullanıldığı, yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığı belirtildi. Konkordato kararının yalnızca bir kez alınabilmesi düşünüldüğü ifade edildi. E-Tebligat düzenlemesiyle 5 günlük süre içinde tebligat yapılmış sayılacağı açıklandı. 12. Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğü ve bölgelerin ihtiyaçlarının önemli olduğu vurgulandı. Sosyal medyada kimlik doğrulama sistemi konusunda geçiş süreci öngörüldüğü belirtildi.

Milletvekillerinin öneri ve değerlendirmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Gürlek, "İstişarede fayda var" ifadelerini kullandı.

"KONKORDATO SÜRECİ KÖTÜYE KULLANILIYOR"

Konkordato uygulamasının kötüye kullanıldığına dikkat çeken Bakan Gürlek, "Konkordato aslında iş adamlarına, fabrika sahiplerine, iş dünyasına bir anlamda yaşama şansı tanımak, iflastan önceki bir adım ama maalesef bu süreç kötüye kullanılıyor" dedi.

Konkordato konusunda yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirten Gürlek, "Bir bilirkişi raporuyla konkordato kararı alıyorlar. Ondan sonra sistemi kilitliyorlar" ifadelerini kullandı.

Konkordato kararının yalnızca bir kez alınabilmesine yönelik düzenleme düşündüklerini kaydeden Gürlek, "Bir defadan sonra da artık şirket yeniden hayatta kalabiliyorsa hayatta kalacak, kalamıyorsa da artık şirketin iflasına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.

"5 GÜNDE TEBLİGAT YAPILMIŞ SAYILACAK"

E-Tebligat düzenlemesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Gürlek, söz konusu yasanın halen TBMM gündeminde olduğunu belirterek, "Yeni düzenleme ile artık 5 günlük süre içerisinde tebligat yapılmış sayılacak" dedi.

12’nci Yargı Paketi hazırlıklarının sürdüğünü ifade eden Gürlek, "Özellikle bu kanun paketinde bölgelerin ihtiyaçları ve milletvekillerimizin önerileri bizim için çok önemli. Bu konu henüz bitme aşamasına gelmedi" diye konuştu.

Sosyal medyada kimlik doğrulama sistemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Gürlek, sosyal medya platformlarıyla görüşmeler yapıldığını belirtti. Gürlek, sosyal medyaya kimlikle giriş konusunda bir geçiş süreci öngördüklerini ifade etti. Bakan Gürlek ayrıca, "Yargının Etkinliği Bürosu" ile "Alo Adalet" sistemlerinin uyumlu hale getirilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.