Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz

Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki dosyanın 6 yıl sonra yeniden soruşturulması ve aralarında eski Tunceli Valisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklanması, gün yüzüne çıkarılamamış ve faili meçhul cinayetler için umut ışığı oldu.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye’nin yakın tarihinde derin izler bırakan faili meçhul cinayetlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TV100'e konuşan Bakan Gürlek, zaman aşımına uğrasa da bazı dosyalarla ilgili yeniden çalışma başlatılabileceğini belirtti.
Akın Gürlek, Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin öldürüldüğü dosyaların yeniden aydınlatılıp aydınlatılamayacağına ilişkin soruya cevap verdi.
1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını ve bu nedenle hukuki olarak yapılabileceklerin sınırlı olduğunu dile getirdi.
Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayarak, “Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz” dedi.