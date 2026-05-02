Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını belirten Bakan Gürlek, yeni belgelerin ortaya çıkması durumunda gerekenin yapılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 06:39
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 06:50

Tunceli'de 2020 yılından beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku hakkındaki dosyanın 6 yıl sonra yeniden soruşturulması ve aralarında eski Tunceli Valisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüphelinin tutuklanması, gün yüzüne çıkarılamamış ve faili meçhul cinayetler için umut ışığı oldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, tv100'de yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yakın tarihindeki faili meçhul cinayetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, zaman aşımına uğrayan bazı dosyaların yeni bilgi ve belgelerle yeniden çalışılabileceğini belirtti.
Akın Gürlek, tv100'de yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetlere dair değerlendirmelerde bulundu.
Bazı faili meçhul cinayet dosyalarının zaman aşımına uğradığını belirtti.
Yeni bilgi ve belgeler ortaya çıkması halinde bu dosyalarla ilgili yeniden çalışma yapılabileceğini söyledi.
Uğur Mumcu, Hrant Dink ve Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin öldürüldüğü dosyalara ilişkin soruları yanıtladı.
1993 yılını Türkiye açısından karanlık bir dönem olarak niteledi.
, Türkiye’nin yakın tarihinde derin izler bırakan faili meçhul cinayetlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. TV100'e konuşan Bakan Gürlek, zaman aşımına uğrasa da bazı dosyalarla ilgili yeniden çalışma başlatılabileceğini belirtti.

UĞUR MUMCU, HRANT DİNK, AHMET TANER KIŞLALI CİNAYETLERİ...

Akın Gürlek, Uğur Mumcu, ve Ahmet Taner Kışlalı gibi isimlerin öldürüldüğü dosyaların yeniden aydınlatılıp aydınlatılamayacağına ilişkin soruya cevap verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten faili meçhul cinayetlerle ilgili açıklama: Sonuna kadar gideriz

"BELGELER ORTAYA ÇIKARSA SONUNA KADAR GİDERİZ"

1993 yılının Türkiye açısından karanlık bir dönem olduğuna dikkat çeken Bakan Gürlek, faili meçhul cinayetlere ilişkin bazı dosyaların zaman aşımına uğradığını ve bu nedenle hukuki olarak yapılabileceklerin sınırlı olduğunu dile getirdi.

Gürlek, buna rağmen yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde gerekli adımların atılacağını vurgulayarak, “Bazı cinayetler zaman aşımına uğradı, bunlara bir şey yapamayız ancak yeni bilgi ve belgeler gelirse bunlarla ilgili çalışmalar yaparız ve sonuna kadar gideriz” dedi.

