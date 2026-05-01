 Selahattin Demirel

Gürkan Hacır Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: Faili meçhuller başta çok sayıda dosyanın kapağı açılacak

TGRT Haber'in Taksim Meydanı program sunucusu Gürkan Hacır, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti. Gürlek, görüşmede bakanlığın faili meçhuller konusundaki yoğun çalışmasına şahit olduğunu belirterek "Başta faili meçhuller olmak üzere çok sayıda yeni dosyanın kapağı açılmak üzere." dedi.

01.05.2026
01.05.2026
TGRT Haber'in izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen programı 'nın sunucusu Gürkan Hacır, Ankara'da önemli bir ziyarette bulundu.

Gürkan Hacır Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: Faili meçhuller başta çok sayıda dosyanın kapağı açılacak

TGRT Haber'in Taksim Meydanı programının sunucusu Gürkan Hacır, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret ederek bakanlıktaki çalışmalara tanıklık etti.
Gürkan Hacır, Adalet Bakanlığı'nda özellikle faili meçhul cinayetler konusunda yoğun bir çalışma gözlemlediğini belirtti.
Hacır, bakanlıkta sürekli bir aktivite ve hareket olduğunu ifade etti.
Her dakika toplantılar yapıldığını ve birçok yeni dosyanın açılmaya hazırlandığını gözlemlediğini aktardı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, faili meçhul cinayetlerde zaman aşımı görülen bazı konularda düğmeye basıldığını ve dosyaların tekrar açılma yoluna girdiğini işaret ettiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Gürkan Hacır Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: Faili meçhuller başta çok sayıda dosyanın kapağı açılacak

Hacır, 'i makamında ziyaret ederek bakanlıktaki yoğun mesaiye de tanık oldu. Programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacır, bakanlıkta özellikle faili meçhulle konusunda yoğun bir çalışma izlendiğini belirtti. "Bu konuda gerçekten Adalet Bakanlığı tam kapasite çalışıyor diyebilirim." ifadelerini kullanan Hacır, Bakan Gürlek ile görüşmesini şöyle anlattı:

Ben uzun yıllardır bu kadar yoğun bir bakanlık yani sadece Adalet Bakanlığı'nı da kastetmiyorum bu arada. Diğer bakanlıkları da daha önce gidiyorduk, görüyorduk ama burası inanılmaz aktif yani odalardan insanlar çıkıyor, o oraya giriyor, bu buraya çıkıyor falan. Sürekli bir aktivite var. Sürekli bir hareket var.

Gürkan Hacır Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: Faili meçhuller başta çok sayıda dosyanın kapağı açılacak

"HER DAKİKA TOPLANTILAR YAPILIYOR"

Adalet Bakanlığı'nın içerisinde ve her dakika toplantılar yapılıyor. Onu gözlemleyebildim orada bulunduğum süre boyunca ve şunu gördüm: Gerçekten bu faili meçhuller başta olmak üzere çok sayıda yeni dosyanın kapağı açılmak üzere bir hazırlık yapılıyor. Bunun işaretlerini de verdi Sayın Akın Gürlek ve özellikle faili meçhul cinayetlerde zaman aşımı olarak görülen bazı konularda düğmeye basıldığını ve dosyaların tekrar açılma yoluna girdiğinin işaretlerini verdi."

