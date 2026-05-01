Gürkan Hacır Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti: Faili meçhuller başta çok sayıda dosyanın kapağı açılacak

TGRT Haber'in izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen programı Taksim Meydanı'nın sunucusu Gürkan Hacır, Ankara'da önemli bir ziyarette bulundu.
Hacır, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i makamında ziyaret ederek bakanlıktaki yoğun mesaiye de tanık oldu. Programda konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hacır, bakanlıkta özellikle faili meçhulle konusunda yoğun bir çalışma izlendiğini belirtti. "Bu konuda gerçekten Adalet Bakanlığı tam kapasite çalışıyor diyebilirim." ifadelerini kullanan Hacır, Bakan Gürlek ile görüşmesini şöyle anlattı:
Ben uzun yıllardır bu kadar yoğun bir bakanlık yani sadece Adalet Bakanlığı'nı da kastetmiyorum bu arada. Diğer bakanlıkları da daha önce gidiyorduk, görüyorduk ama burası inanılmaz aktif yani odalardan insanlar çıkıyor, o oraya giriyor, bu buraya çıkıyor falan. Sürekli bir aktivite var. Sürekli bir hareket var.
Adalet Bakanlığı'nın içerisinde ve her dakika toplantılar yapılıyor. Onu gözlemleyebildim orada bulunduğum süre boyunca ve şunu gördüm: Gerçekten bu faili meçhuller başta olmak üzere çok sayıda yeni dosyanın kapağı açılmak üzere bir hazırlık yapılıyor. Bunun işaretlerini de verdi Sayın Akın Gürlek ve özellikle faili meçhul cinayetlerde zaman aşımı olarak görülen bazı konularda düğmeye basıldığını ve dosyaların tekrar açılma yoluna girdiğinin işaretlerini verdi."