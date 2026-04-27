Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten '27 Nisan' çıkışı: "O duruş tarihi bir dönüm noktası oldu!"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 Nisan E-muhtırasının yıl dönümünde seçilmiş hükümeti hedef alan bildiriyi "hukuk devletine müdahale girişimi" olarak nitelendiren Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gün sergilediği liderliğin bugün Türkiye'nin rotasını belirlediğini vurguladı.

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 19:40

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve doğrudan milletimizin egemenlik hakkına ve hukuk devletine karşı bir müdahale girişimiydi. Cumhurbaşkanımız 'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşu, tarihi bir dönüm noktası oldu ve bu girişimi boşa çıkardı. Bugün Türkiye; rotası bildirilerle çizilen değil, iradesini sandıkta ortaya koyan milletin yön verdiği bir hukuk devleti ise, bu Cumhurbaşkanımızın 27 Nisan’da sergilediği güçlü liderlik ve aziz milletimizin bu iradeye verdiği sarsılmaz destekle mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 27 Nisan E-muhtırasının seçilmiş hükümete ve hukuk devletine bir müdahale girişimi olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı duruşunun bu girişimi boşa çıkardığını ve Türkiye'nin millet iradesiyle yönlendirilen bir hukuk devleti olmasını sağladığını vurguladı.
27 Nisan E-muhtırası, seçilmiş hükümeti hedef alan ve milletin egemenlik hakkı ile hukuk devletine müdahale girişimi olarak nitelendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millet iradesine dayanan kararlı duruşunun bu girişimi boşa çıkardığı ifade edildi.
Bugün Türkiye'nin, rotası bildirilerle değil, milletin sandıkta ortaya koyduğu iradeyle yönlendirilen bir hukuk devleti olduğu belirtildi.
Adalet Bakanlığı'nın milli iradeyi esas almaya ve vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.
27 Nisan E-muhtırasının yıl dönümünde demokrasilere sahip çıkma kararlılığının bir kez daha vurgulandığı ifade edildi.
Her türlü anti-demokratik girişimin karşısında olunduğu, hukuktan, adaletten ve milli iradeden taviz verilmeyeceği belirtildi.
"DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKMA KARARLILIĞIMIZI BİR KEZ DAHA VURGULUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşunun Türkiye’de darbe ve muhtıra zihniyetine karşı verilen mücadelenin en önemli kırılma anlarından biri olarak tarihe geçtiğini belirten Bakan Gürlek, "27 Nisan’da ortaya konan irade, 15 Temmuz’da milletimizin destansı direnişiyle daha da güç kazandı. Adalet Bakanlığı olarak milli iradeyi esas almaya, demokrasimizin üzerinde hiçbir vesayet gölgesine izin vermemeye kararlılıkla devam ediyor; 27 Nisan E-muhtırasının yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Bu vesileyle her türlü anti-demokratik girişimin karşısında olduğumuzu; hukuktan, adaletten ve milli iradeden asla taviz vermeyeceğimizi; vesayet ve darbe dönemlerinin artık tamamen geride kaldığını en güçlü şekilde ifade ediyoruz" dedi.

