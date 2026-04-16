Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası benzer durumların bir daha yaşanmaması için yapılacak düzenlemeler ve alınacak kararlarla ilgili bilgi verdi. Gürlek, suça sürüklenen çocuklara cezaların artırılacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de gençlerin kırılganlığına dikkat çekerek öğretmenlerin yol gösteren rol üstlenmesinin önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 23:51
|
GÜNCELLEME:
17.04.2026
saat ikonu 00:00

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği ortaokuldaki saldırının ardından yapılacak düzenlemelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

Adalet ve İçişleri Bakanları, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, sosyal medyaya yönelik tedbirler ve silah güvenliği gibi konularda düzenlemeler yapılacağını açıkladı.
Suça sürüklenen çocukların cezaları artırılacak, sosyal medyaya tedbir gelecek.
Ruhsatlı silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve usule aykırı muhafazası halinde ruhsat sahibi hakkında cezai sorumluluk getirilecek.
Okul ve benzeri yerlerde işlenen adam öldürme eylemleri nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenlenecek.
Televizyonlarda şiddete özendirici ve silah kullanmaya teşvik edici görsellerin olduğu noktalarda cezai sorumluluk içeren düzenlemeler yapılacak.
Mahalle kültürünün zayıflaması, akran ilişkilerinin sağlıksızlaşması ve sosyal yalnızlaşmanın gençleri daha kırılgan hale getirdiği belirtildi.
Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin yol gösteren bir rol üstlenmesi ve erken uyarı mekanizmalarının etkin çalışması gerektiği vurgulandı.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN CEZALARI ARTIRILACAK, SOSYAL MEDYAYA TEDBİR GELECEK

Bakanlar Gürlek ve Çiftçi okullarda son dönemde alarm veren ve en son Şanlıurfa ile Kahramanmaraş'ta arka arkaya yaşanan saldırılarla ilgili caydırıcı, cezalandırıcı çalışmalar hakkında A Haber'e açıklama yaptı.

Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Devlet olarak önce vefat eden kardeşlerimizin aileleri ile birlikte olduk ve yanında olduğumuzu hissettirdiğimiz gibi bundan sonra da somut adımları atacağız ve özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, yasası, sosyal ve görsel medyada teşvik edici programlar ya da sosyal medya yayınları ile ilgili tedbirler alacağız.

Gerekirse ailelerimizi de bu konuda denetim ve bakım yükümlüsü olarak ihmal etme anlamında çocukların işlediği bazı suçlardan özellikle de şiddet içeren suçlar ve adam öldürme gibi suçların sorumluluğunu da gündeme getireceğiz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

"6136 SAYILI YASADA DÜZENLEMELER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Aynı şekilde ruhsatlı olsa dahi silahların çocukların erişemeyeceği şekilde evde muhafaza edilmesi ve bu konuda usule aykırı muhafazası nedeniyle de bir suç işlenmesi halinde ruhsat sahibi kişi hakkında cezai sorumluluk anlamında 6136 sayılı yasada düzenlemeler yapmayı da düşünüyoruz bununla ilgili adımlar atacağız.

OKULLARDAKİ SALDIRILARLA İLGİLİ CEZA DÜZENLEMESİ

Okul ve benzeri yerlerde de işlenen adam öldürme eylemlerine nitelikli adam öldürme maddesi olarak düzenleme yapmayı düşünüyoruz.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

TV'LERDE SİLAH KULLANMAYA TEŞVİĞE CEZA GELECEK

Televizyonlarda şiddete özendirici silah kullanmaya teşvik edici gibi görsellerin olduğu noktalarda da bununla ilgili gerekli adımları atıp özellikle cezai anlamda sorumluluk içeren düzenlemeler yapmayı düşünüyoruz ve bununla ilgili de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir."

BAKAN ÇİFTÇİ: GENÇLER DAHA KIRILGAN HALE GELDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mahalle kültürünün zayıflaması, akran ilişkilerinin sağlıksızlaşması ve sosyal yalnızlaşma gençleri daha kırılgan hale getirmektedir. Eskiden bir çocuğun davranışı sadece ailenin değil, çevresinin de sorumluluğundayken bugün bu ortak sahiplenme duygusu giderek zayıflamaktadır.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

"ÖĞRETMENLERİN YOL GÖSTEREN BİR ROL ÜSTLENMESİ KRİTİK ÖNEMDEDİR"

Bu durum erken fark edilmesi gereken risklerin gözden kaçmasına neden olabilmektedir. Okullar yalnızca akademik bilgi verilen yerler değil, aynı zamanda karakter inşasının merkezleridir. Rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğretmenlerin sadece ders anlatan değil, aynı zamanda yol gösteren bir rol üstlenmesi kritik önemdedir.

Erken uyarı mekanizmalarının etkin çalışması, riskli davranışların zamanında tespit edilmesini sağlayacaktır. Gençler arasında artan yalnızlık, öfke kontrol sorunları ve duygusal kopuş bu tür olayların arka planında önemli bir yer tutmaktadır. Kendini ifade edemeyen, anlaşılmadığını düşünen bireyler zamanla içe kapanmakta ve ani, yıkıcı tepkilere daha açık hale gelmektedir. Bu nedenle psikososyal destek sistemlerinin yaygınlaştırılması tercih değil zorunluluktur.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den okul saldırılarıyla ilgili açıklama: Suça sürüklenen çocuklara cezalar artırılacak

"KONTROLSÜZ DİJİTAL MARUZİYET GERÇEKLİK ALGISINI ZEDELİYOR"

Dijital platformlar çocukların ve gençlerin zihin dünyasını şekillendiren en güçlü alanlardan biri haline gelmiştir. Şiddeti normalleştiren, suçu sıradanlaştıran ve yanlış rol modelleri öne çıkaran içerikler özellikle gelişim çağındaki bireyler üzerinde derin etkiler bırakmaktadır. Kontrolsüz dijital maruziyet gerçeklik algısını zedeleyebilmekte ve empati duygusunu zayıflatabilmektedir.

Bu nedenle dijital okuryazarlık, içerik denetimi ve ailelerin bilinçlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Bir toplumu ayakta tutan en önemli unsurlardan biri ortak değerlerdir. Merhamet, sorumluluk, saygı ve vicdan gibi kavramlar yalnızca öğretilen değil, yaşatılan değerlerdir. Kültürel ve manevi bağların zayıfladığı bir ortamda gençlerin kendilerine sağlam bir yön bulmaları zorlaşmaktadır. Bu nedenle kültürel mirasın ve manevi değerlerin yeni nesillere doğru şekilde aktarılması büyük önem taşımaktadır."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli'nin kaçmasını engelledi, polise teslim etti! Aşçı babanın kahramanlığı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Potansiyel okul saldırganlarını ele veren sinyaller: Güçlü bir takıntı geliştiriyorlar
