Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen kan donduran saldırı sırasında dikkat çeken bir kahramanlık örneği ortaya çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula yöneldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kahramanmaraş canisi İsa Aras Mersinli'nin kaçmasını engelledi, polise teslim etti! Aşçı babanın kahramanlığı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırı sırasında, aşçı Necmettin Bekçi'nin saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışması ve ardından yaralı öğrencilere yardım etmesi olayın dikkat çeken kahramanlık örneği oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde aşçı olarak görev yapan Necmettin Bekçi, silah seslerini duyar duymaz okula yöneldi. Bekçi, okulun arka kapısından girerek merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmen ve görevlilerle karşılaştı ve müdahaleye katıldı. Bekçi, eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını engellemek için hamle yaptı ve amacının kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini engellemek olduğunu belirtti. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı. Saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra Bekçi, yaralı öğrenciler için sınıflara yönelerek diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için seferber oldu. Uzmanlar, Necmettin Bekçi'nin saldırgana yaptığı müdahalenin daha büyük bir felaketi önlediğini değerlendiriyor.

Okulun arka kapısından içeri giren Bekçi, merdivenlerde saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışan öğretmen ve görevlilerle karşılaştı. O an düşünmeden müdahaleye katılan Bekçi, saldırganın kaçmasını engellemek için büyük çaba sarf etti.

SALDIRGANIN KAÇMASINI ENGELLEDİ

İfadesinde o anları anlatan Bekçi, saldırganın uzun saçlı, kapüşonlu ve iri yapılı biri olduğunu söyledi. Şahsın kurtulmaya çalıştığını belirten Bekçi, eline geçen bir bıçakla saldırganın kaçmasını önlemek için hamle yaptığını belirtti. “Amacım kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini engellemekti” diyen Bekçi, canını hiçe sayarak müdahale etti.

POLİSLER SALDIRGANI TESLİM ALDI

Olay sırasında bazı velilerin öfkeyle saldırgana yöneldiği, ancak Bekçi’nin kontrolünü kaybetmeden şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı teslim aldı.

YARALI ÖĞRENCİLERE YARDIMA KOŞTU

Saldırgan etkisiz hale getirildikten sonra Bekçi, bu kez yaralı öğrenciler için harekete geçti. Saldırganı polise teslim ettikten sonra sınıflara yönelen aşçı baba, diğer vatandaşlarla birlikte yaralı çocukları kurtarmak için seferber oldu.

Kendi çocuklarını da panik içinde arayan Bekçi, kızını okuldan alırken oğlunun silah sesleri sırasında tuvalete saklanarak hayatta kaldığını öğrendi.

FACİANIN BOYUTU DAHA BÜYÜK OLABİLİRDİ

Uzmanlar, Necmettin Bekçi’nin saldırgana yaptığı müdahalenin daha büyük bir felaketi önlediğini değerlendiriyor. O anlarda gösterilen cesaretin can kaybının artmasını engellediği aktarıldı.

OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

2 adli tıp uzmanı, 2 otopsi teknikeri, 1 kameraman bilirkişisi ve 1 fotoğraf bilirkişisinden oluştan heyet tarafından yapılan incelemelerde katliamı gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirilen Mersinli'nin sağ bacağında 1 adet öldürücü nitelikte kesici, delici alet yarası tespit edildi. Cilt ve cilt altı bulgularına göre kullanılan kesici delici aletin bir tarafının künt, bir tarafının ise keskin nitelikte olduğu dile getirildi. Ölümünün kesici, derici alet yaralanmasına bağlı büyük damar yaralanması ve bundan gelen dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğunun altı çizildi.

Adli Tıp raporuna göre 1.79 cm boyunda yaklaşık 85-90 kilogram ağırlığında olan Mersinli'nin incelenmesinde ölü lekelerinin vücut arka bas görmeyen alanlarda hafif şiddette olduğu görüldü.

Ellerinde ise naylon koruma poşeti ve sırt kısmında ise 4 adet elektrod pedi (ağrı kesici, kas çalıştırıcı yapışkanlı iletken madde) olduğu saptandı. Sırt bölgesinde, avuç içlerinde, koltuk altlarında ve arka kısmının deri kıvrımlarında herhangi bir lezyona rastlanmadı. Vücudun tamamında kuru halde kan bulaşları görüldü.