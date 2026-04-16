Gündem

Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Uzmanlardan ailelere kritik uyarı: "Benim çocuğum yapmaz" demeden önce bir kez daha düşünün!

Psikolog Meryem İlhan, ebeveynlerin öğretmen gözlemlerini dikkate alması ve çocuklarının davranışlarındaki ani değişimleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 14:42

Okullarda fiziksel ve psikolojik şiddet vakaları artarken, uzmanlar aileleri çocukların davranış değişimlerine karşı uyarıyor. Psikolog Meryem İlhan, çocukların sürekli şiddet içeriklerine maruz kalmalarının bu durumu normalleştirdiğini belirterek ebeveynlere büyük sorumluluk düştüğünü hatırlatıyor.

HABERİN ÖZETİ

Okullarda artan fiziksel ve psikolojik şiddet vakalarına karşı uzmanlar, ailelerin çocuklardaki davranış değişimlerini dikkate alması ve şiddet içerikli dijital içeriklere maruz kalmayı kontrol etmesi gerektiğini belirtiyor.
Çocukların sürekli şiddet içeriklerine maruz kalması bu durumu normalleştiriyor.
Çocuklarda şiddet temalı yazı, çizim, sosyal medya paylaşımları, silah veya saldırı araçlarına yoğun ilgi gibi davranış değişiklikleri tedbir gerektiriyor.
Şiddet içerikli oyunlar ve dijital içeriklere kolay erişim çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturuyor.
Ailelerin 'Benim çocuğum öyle biri değil' yaklaşımından kaçınarak öğretmen gözlemlerini de dikkate alması önem taşıyor.
Çocukların anlaşılmak istendiği hissettirilmeli ve davranışlar endişe vericiyse psikolojik destek alınmalı.
Okullarda şiddet ve zorbalığın yalnızca fiziksel boyutla sınırlı kalmadığını belirten uzmanlar, çocukların şiddet temalı yazı, çizim, sosyal medya paylaşımları, silah veya saldırı araçlarına yoğun ilgi duymaları, arkadaş çevrelerinden kopmaları gibi davranışlarına dikkat edilerek tedbir alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

İLK SORUMLULUK AİLELERE DÜŞÜYOR

Özellikle şiddet içerikli oyunlar ve dijital içeriklere kolay erişimin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade eden uzmanlar, bu noktada ilk sorumluluğun ailelere düştüğünü, öğretmen gözlemlerinin de mutlaka dikkate alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

"BENİM ÇOCUĞUM ÖYLE BİRİ DEĞİL DİYE DÜŞÜNMEYİN"

Psikolog Meryem İlhan, "Benim çocuğum öyle biri değil" yaklaşımının doğru olmadığını anlatarak, "Şiddet aslında zorbalıkla birlikte okullarda görmeye başladığımız bir kavram olmaya başladı. Yalnızca fiziksel olarak görmüyoruz şiddeti, psikolojik şiddet zorbalıkla birlikte özellikle çocukların okul ortamında hayatına dahil oldu ve bu normalleşti. Sürekli şiddet içeriklerine maruz kalmak çocuklar için bunun normalleşmesi demek oluyor" dedi ve ekledi:

"Şiddet içerikli oyunlar, bu tarz içeriklere yoğun erişim çocuklarda aslında kısıtlanması gereken bir durum. Bunu önce ebeveynlerden bekliyoruz; ailede gözlemleyerek sonrasında öğretmen gözlemini de dikkate almalarını rica ediyoruz. Çünkü her çocuk bakıldığı zaman okulda ve evde farklı karakterler ortaya koyuyor. Bu noktada öğretmenlerin gözlemini 'Benim çocuğum öyle biri değil ki' şeklinde görmezden gelmek hiç doğru değil. Okuldaki davranışlarına da tedbir almak önem arz ediyor."

DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ DİKKATE ALINMALI

Çocuklardaki davranış değişikliğinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen İlhan, "Çocukların şiddet temalı yazı, çizim ya da sosyal medya paylaşımları, silah ya da saldırı araçlarına yoğun ilgi duymaları, arkadaş çevrelerinden kopmaları, ani duygu değişimleri, öfke patlamaları, intikam, ölüm, zarar vermeye yönelik söylemleri kesinlikle dikkate alınmalı ve tedbir alınmalıdır. Ebeveyn olarak yapabileceğimiz en sağlıklı nokta çocuğumuzu karşımıza alıp onu anladığımızı ona hissettirmektir" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar anlaşılmak ister aslında birçok şeyi de bunun için yaparlar" diyen İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok davranışın temelinde bu yatar. Ebeveyn olarak onu anladığımızı, aslında onu güvende hissettirebiliriz, sonrasında bu davranışlar devam ederse ya da bu davranışların temeli ebeveyni endişelendirirse kesinlikle bir psikolojik destek almak sağlıklı olacaktır. Şiddet içerikli şeyleri öğreniyorlar. Bu oyunlarla birlikte bu planları, nasıl yapabileceklerini keşfediyorlar. Normalleşiyor bu durum. Kesinlikle bunun normalleşmesinin önüne geçmek gerekiyor."

"Aileler çocuklarına hiçbir olumsuzluğu yakıştıramıyorlar. Bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Ancak çocuklarımızın bir problemi varsa buna önce bir farkındalık geliştirmek, sonrasında da çözüm aramak en sağlıklı olanı. 'Benim çocuğum yapmaz' mantığıyla çocuğumuzun yaptığı şeyleri meşrulaştırmak çocuğun bu davranışının pekişmesine neden olur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş okul saldırısında gözaltı sayısı 95 oldu
