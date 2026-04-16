SON DAKİKA!
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı olay sonrası cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü. Öğrencilerine siper olan öğretmen Ayla Kara ve 4 öğrenciye cenaze töreni düzenlendi.

GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 13:02
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 13:25

'ta ilçesinde 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından bugün olayın yaşandığı okul çevresinde sessizlik hakim oldu.

HABERİN ÖZETİ

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir okulda meydana gelen saldırının ardından, hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri teslim alarak defin işlemlerini gerçekleştirdi.
Saldırıda 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 fail hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin yakınları sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gelerek cenazeleri teslim aldı.
Öğrencilerine siper olduğu belirtilen öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi namazın kılınacağı camiye getirildi.
Öğretmenin eşi ve 2 oğlu tabutun başında gözyaşı döküp dua etti.
Olayda hayatını kaybeden 4 öğrenciye veda edildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

Hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna geldi. Gözyaşları arasında hastane morgundan alınan cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi namazın kılınacağı camiye getirilip musalla taşına konuldu. Öğretmenin eşi ve 2 oğlu tabutun başında gözyaşı döküp dua etti.

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

Olayda hayatını kaybeden 4 öğrenciye veda edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazını müteakip töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı’nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta okula saldıran failin polis babasının ifadeleri ortaya çıktı! Poligonda atış detayı
