Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybedenlere son veda

Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesinde 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 1 de failin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı okul saldırısının ardından bugün olayın yaşandığı okul çevresinde sessizlik hakim oldu.

Hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna geldi. Gözyaşları arasında hastane morgundan alınan cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü.

ÖĞRENCİLERİNE SİPER OLDU

Silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın cenazesi namazın kılınacağı camiye getirilip musalla taşına konuldu. Öğretmenin eşi ve 2 oğlu tabutun başında gözyaşı döküp dua etti.

Olayda hayatını kaybeden 4 öğrenciye veda edildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı’nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.