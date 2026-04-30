Gündem
 Nalan Güler Güven

Park tartışmasında 'Hakim-Savcı' kartı sahte çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki gecikmedi

İstanbul Ataşehir’de park yeri kavgası sırasında kendisine hakim ve savcı süsü vererek vatandaşı tehdit eden kadın sürücünün kartının sahte olduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı saygınlığını hedef alan bu girişimlere müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Ataşehir’de bugün meydana gelen olayda, iki sürücü arasında park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri, üzerinde 'Hakim-Savcı' ibaresi bulunan bir kart göstererek karşısındaki kişiyi tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şahsın "Ben sana yapacağımı biliyorum" dediği duyuldu.

Park tartışmasında 'Hakim-Savcı' kartı sahte çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki gecikmedi

YARGI MENSUBU OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülerin ihbar kabul edilmesinin ardından yapılan incelemelerde, kadın sürücünün herhangi bir yargı mensubiyeti bulunmadığı ve gösterdiği kartın sahte olduğu belirlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya karışan sürücüler hakkında soruşturma başlattı.

Park tartışmasında 'Hakim-Savcı' kartı sahte çıktı: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki gecikmedi

ADALET BAKANI GÜRLEK: HİÇ KİMSE BU SIFATI İSTİSMAR EDEMEZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İstanbul Ataşehir’de meydana gelen olayda; yargı mensubu olmadığı halde ‘hakim, savcı’ sıfatını kullanarak bir vatandaşımızı tehdit eden şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hakimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez. Adalet teşkilatının adını kullanarak toplumsal huzuru bozmaya çalışanlara asla müsamaha gösterilmeyecek; yargı teşkilatımızın saygınlığını hedef alan her türlü girişime karşı gerekli tüm adli ve idari işlemler kararlılıkla yürütülecektir. Hukukun üstünlüğünü, yargı mensuplarımızın onurunu ve vatandaşlarımızın haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

https://x.com/abakingurlek/status/2049941454156665172

