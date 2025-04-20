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 | Selahattin Demirel

Polisiz, savcıyız diyerek dolandıranlara operasyon! İşte vurgunun miktarı

Ankara’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı olayda 10 mağdurdan 15 milyon değerinde vurgun yapıldığı belirlendi. Öte yandan dolandırıldıklarından haberi olmayan vatandaşlar da tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 09:17

Kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler Ankara’da 10 kişiyi arayarak adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor, biz bu şahıslara operasyon yapacağız, bu sebeple evinizde bulunan ziynet eşyası ve paraları kapıya gelen görevliye verin, inceleme sonrasında size geri vereceğiz diyerek mağdurları dolandırdılar.

15 MİLYONLUK VURGUN

Telefon irtibatını hiç kesmeyen şüpheliler; 10 mağdurdan toplam 15 milyon değerinde döviz ve altın teslim aldılar. Şüphelilerin izini süren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda; Ankara merkezli İstanbul ve Şanlıurfa illerinde gerçekleştirdiği operasyonla dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı, operasyon kapsamında milyonlarca para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

DOLANDIRILDIKLARINDAN HABERLERİ YOK

Bazı mağdurların ise dolandırıldığından halen haberi yoktu, yapılan çalışmalar sonucu o mağdurlar da tespit edildi. Polisin şüpheli şahısları yakalaması sonucunda 255 bin dolar ve 4 milyon Türk Lirası ele geçirildi.

Şüpheli şahısların 17’si Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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