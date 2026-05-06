Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir kararı! Bakan Gürlek aileyle görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, “Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır” diyerek yeni DNA incelemeleri yapılacağını, şüpheli görülen tüm iz ve bulguların bugünün teknolojisiyle yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Ayrıca ailenin fethi kabir talebiyle ilgili de gelişme yaşandı.

Çağla Tuğaltay cinayetinde fethi kabir kararı! Bakan Gürlek aileyle görüştü
5 Haziran 2000 yılında Şişli'de okuldan eve geldikten sonra sonra öldürülmüş halde bulunan 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinin gizemi sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek katledilen Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarını Adalet Bakanlığında kabul etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2000 yılında Şişli'de öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetinin gizemini çözmek amacıyla aileyi Adalet Bakanlığında kabul ederek, dosya hakkında bilgi aldı ve alınacak tedbirleri açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağla Tuğaltay'ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay, ağabeyi İlker Tuğaltay ve ailenin avukatlarını kabul ederek başsağlığı diledi.
Bakan Gürlek, cinayetin çözülmesi için tüm imkanların seferber edileceğini ve şüpheli görülen her iz, bulgu ve verinin günümüz teknolojisiyle yeniden değerlendirileceğini belirtti.
Çağla Tuğaltay cinayeti için şüpheli olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılık ‘Fethi Kabir’ yapmayı uygun buldu.
Yeni şüpheliler yönünden DNA örneği alınabileceği ve binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılacağı bilgisi verildi.
Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi'nin teknik imkanlarının soruşturma makamlarının hizmetine sunulacağı ifade edildi.
Çağla Tuğaltay'ın annesi, şimdiye kadar sadece Bakan Gürlek'in kendileriyle ilgilendiğini dile getirdi.
Aileye başsağlığı dileyen Bakan Gürlek, "Burada bir cinayet var. Devletin bu cinayeti çözmesi lazım. Üzerine gitmesi lazım. Özellikle hayatının baharında tazecik bir genç kardeşimizin vefatı devletin sorumluluğundadır" diye konuştu.

FETHİ KABİR KARARI


Devlet olarak bu cinayetleri çözeceklerini ifade eden Bakan Gürlek, tüm imkanların seferber edileceğini vurgulayarak, "Ortada bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bunu çözmek bizim görevimiz. Bu olaylarda delillerin sıcağı sıcağına toplanması lazım. O zaman toplanmadı demek şu an toplanmayacağı anlamına gelmez. Şüpheli görülen her iz, bulgu ve veri bugünkü teknoloji ve şartlarla yeniden değerlendirilmeli" dedi.
Bakan Gürlek, Çağla Tuğaltay cinayeti için şüpheli olan ve hayatını kaybeden 4 kişi için ailenin talebi üzerine Başsavcılığın ‘Fethi Kabir’ yapmayı uygun bulduğunu ayrıca yeni şüpheliler yönünden de DNA örneği alınabileceğini ifade etti.

DNA İNCELEMELERİ YAPILACAK


Bakan Gürlek, binaya sonradan giren 12 kişinin DNA incelemesinin yapılarak o zamanki cinayet bürosu ekipleri ile görüşülüp, ellerinde farklı bir delil olup olmadığının da soruşturma makamlarınca değerlendirileceğini belirtti.
Yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesine de değinen Bakan Gürlek, "Biz soruşturma makamı değiliz, hakimlere savcılara talimat verme yetkimiz yok. Arkadaşlar bu işin profesyoneli, kurduğumuz birimdeki arkadaşlarımız Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, daire başkanı profesyonel. Farklı bir gözle bakıyoruz. Sürecin hızlandırılması ve çözümü için Devletin tüm kurumları nezdinde teknik olarak ne tür imkanlara sahip olduğumuz araştırılarak ilgili kurumların soruşturma makamlarının hizmetine verilmesini sağlıyoruz. Bu konuda ilgili Kurumları çalıştırmak ve işlemlerin gereğini takdir etmek tamamen soruşturma makamlarının takdirinde" dedi.

"BİR TEK SİZ İLGİLENDİNİZ"


Bakan Gürlek aile bireyleri ve avukatların soruşturmayla ilgili ilgili görüşlerini de dinledi. Çağla Tuğaltay’ın annesi Gülnur Saygı Tuğaltay da, hassasiyetleri için Bakan Gürlek’e teşekkür ederek, "Şimdiye kadar ben hep ulaşmak istedim. Ama hiçbir geri dönüş alamadım. Bir tek siz ilgilendiniz" dedi.
Çağla Tuğaltay’ın abisi İlker Tuğaltay da Bakan Gürlek’e yardımları için teşekkür etti. Aile bireyleri ve avukatlar sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlardan ailenin duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

