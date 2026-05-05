Türkiye’nin gözü, Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku davasında. Yıllar sonra açılan dosyada savcılık, yürüttüğü gizli çalışmalar neticesinde adım adım sonuca ulaşıyor. Bu kapsamda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABERİN ÖZETİ Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku davasında, yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020 yılından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov, annesi ve üvey babası da bulunuyor. Zainal Abakarov'un Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Abakarov'a, adli emanetteki telefonundan Aralık 2019'a ait fotoğrafların ve WhatsApp mesajlarının silindiği, ayrıca 'deep clean-derin temizlik' gibi işlemler yapıldığı soruldu. Abakarov ifadesinde, telefonuna el konulacağını bir polisin söylediğini ancak kim olduğunu bilmediğini, yazışmaları silmiş olabileceğini ancak hatırlamadığını belirtti. Abakarov, telefonuna uzaktan erişim yapmasının mümkün olmadığını, belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını ve telefon ile SIM kartın kendisine teslim edilmediğini ifade etti.

TUTUKLANANLAR ARASINDA ABAKAROV DA VAR

Tutuklananlar arasında Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov ile Abakarov’un annesi ve eski polis olan üvey babası da bulunuyor. Abakarov, genç kızın kaybolduğu 2020 yılında da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Zainal Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

“SİZ Mİ YAPTINIZ?”

Tutanakta Abakarov'a; "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.

“BU İŞLEMİ KİMİN NEDEN NE AMAÇLA YAPTIĞINI BİLMİYORUM”

Abakarov kendisine yöneltilen soruya ifadesinde "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez." cevabını verdi.