Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

Türkiye’nin gözü, Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku davasında. Yıllar sonra açılan dosyada savcılık, yürüttüğü gizli çalışmalar neticesinde adım adım sonuca ulaşıyor. Bu kapsamda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananlar arasında Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov ile Abakarov’un annesi ve eski polis olan üvey babası da bulunuyor. Abakarov, genç kızın kaybolduğu 2020 yılında da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Zainal Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.
Tutanakta Abakarov'a; "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.
Abakarov kendisine yöneltilen soruya ifadesinde "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez." cevabını verdi.