Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

Gülistan Doku soruşturmasında, flaş bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu olarak bulunan ve genç kızın sevgilisi olduğu bilinen Zainal Abakarov'un 2020 yılında telefonundan bazı tarihlere ait fotoğraf ve mesajların silindiği ortaya çıktı. Abakarov ifadesinde, telefonunun belirtilen tarihlerde kendisinde olmadığını ve yapılan işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığı kaydetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 17:34

Türkiye’nin gözü, Tunceli’de 6 yıl önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Gülistan Doku davasında. Yıllar sonra açılan dosyada savcılık, yürüttüğü gizli çalışmalar neticesinde adım adım sonuca ulaşıyor. Bu kapsamda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da olduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABERİN ÖZETİ

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku davasında, yürütülen çalışmalar sonucunda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlunun da bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı.
Gülistan Doku'nun kaybolduğu 2020 yılından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov, annesi ve üvey babası da bulunuyor.
Zainal Abakarov'un Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi.
Abakarov'a, adli emanetteki telefonundan Aralık 2019'a ait fotoğrafların ve WhatsApp mesajlarının silindiği, ayrıca 'deep clean-derin temizlik' gibi işlemler yapıldığı soruldu.
Abakarov ifadesinde, telefonuna el konulacağını bir polisin söylediğini ancak kim olduğunu bilmediğini, yazışmaları silmiş olabileceğini ancak hatırlamadığını belirtti.
Abakarov, telefonuna uzaktan erişim yapmasının mümkün olmadığını, belirtilen tarihler arasında telefonun kendisinde olmadığını ve telefon ile SIM kartın kendisine teslim edilmediğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

TUTUKLANANLAR ARASINDA ABAKAROV DA VAR

Tutuklananlar arasında Doku'nun eski sevgilisi Zainal Abakarov ile Abakarov’un annesi ve eski polis olan üvey babası da bulunuyor. Abakarov, genç kızın kaybolduğu 2020 yılında da gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, Abakarov'un telefonundaki kayıtların silindiği ortaya çıktı. Abakarov’un, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı adli emanetinde bulunan cep telefonundaki verilerinin 18 Nisan 2020’de özel bir yazılım kullanılarak silindiği tespit edildi. Söz konusu durumun, kolluk birimlerinde Zainal Abakarov’a yöneltilen sorular sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

“SİZ Mİ YAPTINIZ?”

Tutanakta Abakarov'a; "Cep telefonunuz Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının adli emanetindeyken, 01 Mayıs 2020-06 Mayıs 2020 tarihleri arasında, cihazınızın galerisinden Aralık 2019'a ait bir takım fotoğrafların silindiği, WhatsApp'nızda ise 24-25 Aralık 2019 da gönderilen bazı fotoğrafların silindiği Ulusal Kriminal Büronun cep telefonunuzu incelemesi neticesinde tespit edilmiştir. Aynı şekilde, cep telefonunuz adli emanette iken, 02 Temmuz 2020 tarihinde 'WhatsApp uygulaması üzerinde 'deep clean-derin temizlik-app clean - uygulama temizliği' yapıldığı tespit edilmiştir. Bu işlemi siz mi yaptınız ya da kimler yapmış olabilir?" sorusu yöneltildi.

Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme: Eski sevgili Zainal Abakarov’un telefonundaki veriler silinmiş

“BU İŞLEMİ KİMİN NEDEN NE AMAÇLA YAPTIĞINI BİLMİYORUM”

Abakarov kendisine yöneltilen soruya ifadesinde "Telefonuma el konulacağını o dönem otelde kaldığımızda bizi koruyan polislerden birisi söyledi ancak kimin söylediğini bilmiyorum. Telefonumdaki yazışmaları silmiş olabilirim bunu da hatırlamıyorum. Telefonumdaki mesajlarda beni zora sokacak ya da Gülistan'ın kaybına sebep olacak bir konu yoktu. Bu işlemi kimin neden ne amaçla yaptığını bilmiyorum. Benim telefona uzaktan erişim yapmam mümkün değildir, belirtilen tarihler arasında telefon bende olmadığı için yapılan işlem hakkında bilgim yoktur. Bahse konu telefonu ve SIM kartı Antalya'da benden aldıktan sonra bir daha tarafıma teslim edilmedi ve telefon ve SIM kart halen bende değildir. WhatsApp uygulaması şifresini benden başka kimse de bilmez." cevabını verdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku cinayetinde tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı: Sim kart sildirme ve hamilelik sorusunu cevapladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin aracındaki sır perdesi: Anne-baba DNA örneği verdi
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.