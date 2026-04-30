Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin aracındaki sır perdesi: Anne-baba DNA örneği verdi

Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı. Alınan DNA'lar eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in aracından alınan örnekler ile karşılaştırılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 13:09

'de 2020 yılında kaybolan ve o günden beri izine rastlanmayan dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Güçlü deliller ve şüpheliler olduğu tespit edilirken, soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşanarak Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı.
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun izine rastlanmayan cinayetine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'nun anne ve babasından DNA örnekleri alındı.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
ŞÜPHELER VALİNİN ARACINDA

Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel arkadaşı Umut Aktaş ile birlikte tam da Gülistan'ın kaybolduğu noktada plaka takip sistemine yakalanmış ve Gülistan'ın vali Sonel'in aracıyla taşındığı şüphesi artmıştı.

ARAÇTAKİ ÖRNEKLERLE KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönerken, bugün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı anne ve babadan DNA örneği alınmasını talep etti. Örnekler, eski vali Sonel'in aracından alınan örnekler ile karşılaştırılacak.

ARAÇ ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine araç daha da detaylı incelenmek üzere Ankara'da bulunan Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Araçta yapılan incelemelerde Gülistan Doku'ya dair bir ize rastlanılacak mı yapılan detaylı araştırma sonrası netlik kazanacak.

ETİKETLER
#Tunceli
#Yeni Gelişme
#Cinayet Soruşturması
#Gülistan Doku
#Dna Örnekleri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.