Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Valinin aracındaki sır perdesi: Anne-baba DNA örneği verdi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan ve o günden beri izine rastlanmayan Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Güçlü deliller ve şüpheliler olduğu tespit edilirken, soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in de aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı.
Soruşturmada yeni detaylar ortaya çıkarken, bugün yeni bir gelişme yaşandı. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel arkadaşı Umut Aktaş ile birlikte tam da Gülistan'ın kaybolduğu noktada plaka takip sistemine yakalanmış ve Gülistan'ın vali Sonel'in aracıyla taşındığı şüphesi artmıştı.
Kayıp dosyası cinayet soruşturmasına dönerken, bugün Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı anne ve babadan DNA örneği alınmasını talep etti. Örnekler, eski vali Sonel'in aracından alınan örnekler ile karşılaştırılacak.
Bunun üzerine araç daha da detaylı incelenmek üzere Ankara'da bulunan Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Araçta yapılan incelemelerde Gülistan Doku'ya dair bir ize rastlanılacak mı yapılan detaylı araştırma sonrası netlik kazanacak.