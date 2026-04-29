Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Saklanan 6 saatlik görüntüde ne var? Gülistan Doku kaybolmadan önce Mustafa Türkay Sonel ile görüşmüş

Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolmadan bir gün önce Mustafa Türkay Sonel ile kafede buluştuğu ancak 6 saatlik kamera görüntülerinin gizlendiği iddia edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da bu kapsamda yeni bir adım attı. Delil karartma şüphesi taşıyan isimler tek tek tespit edilecek. İşte detaylar...

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 15:29

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, yeni bir noktaya parmak bastı. Çimen, Gülistan Doku'nun kaybolmadan 1 gün önce eski valinin oğlu ile çalıştığı kafede karşılaştığını iddia etti.

Tunceli'de 2020'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında, Doku'nun kaybolmadan bir gün önce eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ile çalıştığı kafede karşılaştığı ve bu karşılaşmaya ait 6 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünün tutanaklara yansımadığı iddia edildi.
6 SAATLİK GÖRÜNTÜ TUTUNAKLARA YANSIMADI

İddiaya göre; Sonel kafeye girince Gülistan hızla iş yerinden çıktı ve o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ancak iş yerinin 6 saatlik kamera kaydı resmi tutanaklara yansımadı.

JASAT ORTAYA ÇIKARDI

Çimen, kafeye giden polislerin "Herhangi bir görüntü yok" diye tutanak tuttuğunu öne sürdü. Ancak JASAT incelemesinde 6 saatlik görüntü ortaya çıktı.

DJİTAL AYAK İZLERİ İSTENDİ

Soruşturma kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı da yeni bir adım atarak genç kızın kaybolduğu tarihten itibaren tüm Türkiye'deki dijital ayak izlerini istedi.

TEK TEK TESPİT EDİLECEKLER

Emniyet istihbarata gönderilen yazıda, Gülistan Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü sistemlerde bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorgulandı. Ayrıca "Türkiye genelindeki herhangi bir kolluk personeli tarafından konuya dair araştırma yapıldı mı?" sorusu yöneltildi.

Dijital ayak izlerinin incelenmesi sonucu, delil karartma yapan şüphelilerin isimlerinin tek tek tespit edilmesi hedefleniyor.

